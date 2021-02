Insigne a Sky: "Sereno sul rigore, ho la fiducia di tutti! Che orgoglio i 100 gol, ora avanti!"

Lorenzo Insigne, match-winner del Napoli nella sfida contro la Juventus, a fine partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo contenti per il risultato, ma soprattutto per la prestazione di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo e ci siamo compattati da squadra. Portiamo a casa un risultato importante".

E' la volta giusta per trovare continuità? "Sì, spero di sì. Stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni. Anche oggi si è fermato Ospina e non è facile. Ma bisogna guardare avanti perché si gioca ogni tre giorni e non possiamo star là a pensare agli episodi. Dobbiamo lavorare ogni giorno e guardare avanti".

Cosa hai pensato al momento del rigore? "Ero sereno perché ho la fiducia di compagni e mister e mi basta. Dispiace quanto accaduto in Supercoppa, ma ci ho messo una pietra sopra. Se penso agli errori non vado più avanti".

Hai fatto 100 gol con la maglia del Napoli. "E' una grandissima emozione. Da napoletano è un orgoglio e spero di farne ancora altri".

A chi lo dedichi? "La dedica è per mia moglie, visto che domani è San Valentino. Ma anche al mister, ai compagni, che stanno soffrendo".