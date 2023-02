Kvaratskhelia: "Champions, Serie A e Napoli: è un sogno, qui si respira calcio! Kvaradona? E' incredibile. Sui tifosi..."

Musica e parole di Khvicha Kvaratskhelia, nell'ennesima dichiarazioni d'amore nei confronti del Napoli, la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio.

"Per me era difficile credere che avrei giocato in Champions League. Ma non solo: anche il fatto che avrei giocato per una squadra del genere, per una squadra di Serie A, a me sembrava un sogno". Musica e parole di Khvicha Kvaratskhelia, nell'ennesima dichiarazioni d'amore nei confronti del Napoli, la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, direttamente ai microfoni di UEFA.com: "Quando ho analizzato tutto e ho capito che avrei giocato a questo livello, mi sono detto che dovevo prepararmi diversamente alle partite e che dovevo abituarmi ad un altro tipo di lavoro. Penso di aver affrontato tutto bene e di essermi adattato velocemente".

Sulla Serie A: "E' diversa dagli altri campionati in cui ho giocato. Qui ci sono calciatori tecnici, calciatori veloci e soprattutto eccellono sia in fase difensiva che in fase offensiva. Forse la differenza principale sta proprio nella velocità del gioco".

Ormai ti chiamano tutti Kvaradona. "All'inizio mi sembrava incredibile sentire associato il mio nome ad una leggenda di tale calibro. Di certo non em l'aspettavo, ma mi ha dato una grande spinta. Non sapevo come reagire: dire 'grazie' o fare qualcos'altro? Ora a poco a poco mi sto abituando e devo dire che mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere, è una cosa incredibile".

Sui tifosi del Napoli: "Qui la gente vive per il calcio, questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Non esco spesso, ma quando salgo e scendo dall'auto mi rendo conto che questa città vive di calcio. Amano il calcio, idolatrano Maradona, che è ovunque tu guardi: lo trovi sui finestrini di un taxi e non solo e tu dici 'Eccolo, Dio'. Qui la gente respira il calcio".