Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: Dionisi ruota, Spalletti ha due dubbi

Alla ricerca di tre punti su un campo ostico sin dagli anni di Sarri e contro un avversario sulle ali dell'entusiasmo. Il Napoli affronta il Sassuolo di Dionisi dopo la schiacciante vittoria sulla Lazio, ma anche i neroverdi sono in un ottimo momento e sono reduci dall'impresa sul campo del Milan, dominando i rossoneri sul piano del palleggio e mandando a vuoto le pressioni di Pioli come nessuno era riuscito a fare questa stagione e forse non solo.

Campo da sempre ostico quello del Mapei Stadium per il Napoli che ha vinto solo una di queste sei sfide a Reggio Emilia (allo scadere, per il resto 4 pareggi e 1 sconfitta). Gara tutt'altro che agevole per i partenopei anche perché affrontano una squadra che ama dominare e giocare il pallone e che non ha caratteristiche così diverse. Il Napoli è primo per possesso col 59% di media e secondo c'è proprio il Sassuolo con 56,4%, non lontano anche come precisione nei passaggi (88% a 85% di media) e che sono entrambe nelle ultime quattro posizioni invece per duelli aerei, contrasti e falli.

Le ultime sulla Sassuolo

Dionisi potrebbe ruotare qualche elemento dopo lo sforzo di Milano: in difesa possibile spazio per Toljan e Rogerio ai lati con l'ex Chiriches al fianco di Ferrari al posto di Ayhan. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Traoré favorito su Henrique che non è al meglio. In attacco verso la conferma del tridente Berardi, Scamacca, Raspadori, ma Defrel insidia la punta e Boga dovrebbe recuperare almeno per la panchina.

Le ultime sul Napoli

Spalletti nel secondo tempo ha gestito lo sforzo ed alcuni uomini nella larga vittoria con la Lazio. I dubbi sono due: Demme che è pronto ed è in ballottaggio con Lobotka, tra i migliori però dell'ultima gara, ed Elmas che insidia Lozano con caratteristiche diverse. Politano ed Ounas sono recuperati e partiranno dalla panchina.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Ballottaggi: Traoré-Henrique 55%-45%, Scamacca-Defrel 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Ballottaggi: Lobotka-Demme 55%-45%, Lozano-Elmas 51%-49%

ARBITRO: Pezzuto (Alassio-Liberti, IV: Di Martino, VAR: Nasca, AVAR: De Meo)