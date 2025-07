Prima pagina Il Mattino: "Osi, ultime ore per dirsi addio"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampia spazio in prima pagina al mercato del Napoli e alla cessione di Victor Osimhen in direzione Galatasaray. Il Napoli aspetta le garanzie bancarie da parte del club turco per dare l'ok definitivo all'operazione da 75 milioni di euro: "Osi, ultime ore per dirsi addio. Incontro tra Napoli e Galatasaray per l'accordo su clausola e ingaggio". In taglio alto l'intervista all'attore napoletano Alessandro Siani: vedi Napoli e poi rinasci, è cambiata la narrazione". Di seguito la prima pagina integrale.