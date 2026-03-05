Ufficiale

Napoli-Torino, arbitra Fabbri con Maggioni al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Ufficiali le designazioni per il prossimo turno del campionato di Serie A. Sarà Fabbri l'arbitro di Napoli-Torino con Perri quarto uomo e Maggioni al Var. Ecco la sestina completa:

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MAZZOLENI