Radio TN Caccavale a Cazzullo: “Presuntuoso e classista! Sal Da Vinci rappresenta la musica napoletana”

Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, è intervenuto nel corso di 'Difendo la Città', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Sal Da Vinci? Io ho letto ciò che ha scritto Cazzullo sul Corriere della Sera. Cazzullo è un grande giornalista. Noi amiamo la storia della grande musica napoletana. Chi come me difende la città pensa che questo sia uno dei temi sui quali i nostri amministratori abbiano fatto troppo poco fino ad oggi, compreso l’attuale Sindaco, nel valorizzare la storia della canzone napoletana.

Quindi da questo punto di vista siamo d’accordo con lui, poi dire che San Da Vinci non rappresenta questa Napoli che è quella che ovviamente tutti noi difendiamo, è un po’ spocchioso e presuntuoso. Anche un po’ classista mettere una Napoli culturalmente elevata su un livello diverso rispetto a quello della canzone di San Da Vinci. A parte la storia dei matrimoni della camorra…queste sono tutte stupidaggini sulle quali non presto neanche attenzione. Se la vogliamo mettere sulla questione culturale, quest’anno a Sanremo non ho trovato questo livello culturale da parte di nessun rappresentante anche fuori dai napoletani, anzi. I napoletani a Sanremo hanno rappresentato un livello migliore di altri che venivano da altre regioni d’Italia"