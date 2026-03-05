Calciomercato Napoli, torna di moda Mittelstadt! Primi contatti per il terzino dello Stoccarda

Il Napoli guarda con attenzione al mercato in vista della prossima estate e tra i profili monitorati per la fascia sinistra c’è Maximilian Mittelstädt, terzino dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Il classe 1997 sta vivendo una stagione molto positiva, con 36 presenze complessive tra tutte le competizioni arricchite da 5 gol e 5 assist. Il suo rendimento non è passato inosservato e il club azzurro - riferisce l’esperto di mercato Matteo Moretto - ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

L’interesse del Napoli parte da lontano

Il Napoli segue Mittelstädt da tempo. Lo dimostra anche quanto accaduto a maggio 2025, quando il terzino, come anticipato da noi di TuttoNapoli.net, ha trascorso un weekend a Napoli insieme alla moglie Lea Prinz. Non si è trattato soltanto di una breve vacanza: durante il soggiorno il giocatore ha infatti incontrato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e ha anche assistito dal vivo, dalla tribuna, alla vittoria del Napoli contro il Torino. Un segnale concreto dell’interesse del club azzurro.