Simeone è rinato al Torino: ha già eguagliato i gol segnati in tre stagioni al Napoli

Il weekend di Serie A prende il via con il match tra Napoli e Torino. Gli azzurri arrivano alla gara dopo il successo nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, deciso al 95′ dal gol di Romelu Lukaku, il primo della stagione per il belga, fermato da un infortunio nel precampionato. I granata, invece, nell’ultimo turno hanno battuto la Lazio di Maurizio Sarri 2-0, grazie alle reti di Simeone e Duván Zapata.

Giovanni Simeone, con 83 presenze e sei gol complessivi in Serie A con il Napoli, sta vivendo una stagione produttiva al Torino: in sole 21 gare giocate quest’anno ha già eguagliato il totale delle reti segnate nelle tre stagioni precedenti con la maglia azzurra. Con un gol o un assist nella sfida di domani, l’attaccante argentino raggiungerebbe quota 100 partecipazioni attive nella competizione (79 gol e 20 assist finora), confermando il suo impatto costante in Serie A.