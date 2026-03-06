Lukaku si ripete? Il Torino è tra le sue vittime preferite in Serie A: i numeri del belga

Il weekend di Serie A prende il via con la sfida tra Napoli e Torino. Gli azzurri arrivano alla partita dopo il successo nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, deciso dal gol di Romelu Lukaku al 95′, il primo della stagione per l’attaccante belga, fermato da un infortunio nel precampionato. I granata, invece, nell’ultimo turno hanno superato la Lazio di Maurizio Sarri 2-0, grazie alle reti di Simeone e Duván Zapata.

Romelu Lukaku ha partecipato a nove reti contro il Torino in Serie A (5 gol, 4 assist), e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti. Nonostante non segni in casa in campionato dal 23 maggio scorso, in Napoli-Cagliari 2-0, il belga è stato coinvolto in otto reti (5 gol, 3 assist) nelle ultime sette gare interne di Serie A, dimostrando continuità e incisività anche senza trovare la via del gol.