Lukaku al TG1: “Niente Belgio? Restare a Napoli era più importante! Il titolo più bello? Il prossimo! Su Conte e la Serie A…”

vedi letture

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato una intervista ai microfoni del TG1 e ha spiegato la scelta di non prendere parte alle gare col Belgio per continuare ad allenarsi a Castel Volturno: "Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: l'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata. Penso che sarà una bella partita da vedere.

In un altro passaggio, Lukaku ha poi parlato del Napoli e della decisione di tornare a lavorare con Antonio Conte: "La sua presenza è stata molto importante, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce il mio passato, la mia famiglia, questo fa una grande differenza".

Sul campionato: "Io ho giocato in Premier, ma la Serie A sta veramente tornando. Dobbiamo stare molto calmi perchè siamo all’inizio del percorso”.

Parla sei lingue e ora sta imparando il napoletano: “Fratm, è così? (ride, ndr)”.

Pizza? “Non l’ho ancora assaggiata, sono disciplinato”.

Il titolo più bello? “Deve ancora arrivare, spero!”.