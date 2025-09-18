Rileggi live Manchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku

Solo applausi al Napoli di Antonio Conte che esce si sconfitto dall'Etihad Stadium ma a testa alta e con tanto orgoglio. L'espulsione di Di Lorenzo nei primi minuti condiziona totalmente la gara degli azzurri costretti a rintanare nella difesa. Alla fine sono due gioielli del City a battere la porta ben difesa da M.Savic

77' - Palleggia e gestisce il City.

71' - Fuori Anguissa, Lobotka e Hojlund, dentro Elmas, Gilmour e David Neres.

69' - Fuori Doku, dentro Savinho.

65' - Raddoppio del Manchester City. Serpentina spaventosa di Doku che dribbla tutti e batte Milinkovic-Savic con il sinistro. 2-0.

61' - Giropalla City.

56' - Gol del City. Colpo di testa perfetto di Haaland. Cross magnifico di Foden e il norvegese non sbaglia.

55' - Esce Politano, entra Juan Jesus.

52' - Giallo a Matteo Politano che interrompe il contropiede di Doku.

50' - Ci prova Foden schiacciando con il sinistro, palla al lato.

48' - Spinge il City, si difende il Napoli.

46' - Si riparte all'Etihad. Forza Napoli.

22.05 - Tutto pronto per ripartire.

21.53 - É una gara destinata ad entrare nella storia del Napoli, un primo tempo che incarna lo spirito di Antonio Conte: si lotta, si suda, si va oltre l'ostacolo. Il rosso del capitano Di Lorenzo costringe il Napoli a rintanare, super Savic in almeno 5 occasioni. Lunga? No. Lunghissima? No. Infinita.

21.49 - Finisce 0-0 il primo tempo di Manchester City-Napoli.

47' - Destro di Reijnders salvato da Politano che rischia di fare autogol, ma Savic la salva sulla linea.

45' - Colpo di testa alto di Reijnders

44' - Si soffre... il Napoli serra i ranghi.

40' - Una parata dopo l'altra di Savic, prima su O'Riley e poi su Gvardiol. Il Napoli si tiene in piedi grazie a lui

39' - Ennesimo corner del City

37' - Paratissima di Savic sul destro al volo di Rodri

34' - Corner per il Napoli battuto malissimo da Matteo Politano

33' - Sinistro di Foden parato da Savic

30' - Calcio d'angolo in favore del City

25' - Fuori De Bruyne, dentro Olivera

24' - Colpo di testa di Haaland, poco più alto sopra la traversa

23' - Punizione di Reijnders deviata in corner.

20' - Chiara occasione da gol, l'arbitro consulta il var ed espelle Di Lorenzo.

18' - Brutto intervento di Di Lorenzo su Haaland. Var in corso

17' - Miracolo di Donnarumma su Beukema. Prima grande occasione della gara in favore del Napoli

17' - Primo corner della gara in favore del Napoli

15' - Secondo corner della gara in favore del City

12' - Buona occasione con Spinazzola che mette un pericoloso traversone. Il Napoli c'è!

9' - Destro potente di Reijnders deviato da Savic in corner

7' - Ottimo approccio degli azzurri

5' - Fallo di Doku su Politano.

3' - Forte pressing del Napoli

21.01 - inizia la gara

20.55 - Squadre nel tunnel

20.50 - Cresce l'ansia per l'esordio nella nuova Champions League per il Napoli di Antonio Conte

20.45 - Terminata la fase di riscaldamento, ormai ci siamo!

20.10 - Squadre in campo per il riscaldamento

20.00 - Di seguito le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Aké, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni. Allenatore: Josep Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, Gutierrez, Olivera, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

19.00 - ​​Che atmosfera in città, cori, birra e festa!

18.00 - Intanto il Napoli U19 è uscito sconfitto per 2-0 nella prima giornata di Youth League contro il Manchester City. Qui la cronaca della gara

15.00 - Attesi più di 2mila tifosi azzurri in città.

13.00 - Tutto pronto per il pranzo Uefa a Manchester: ADL lascia l'hotel. Guarda il video

12.30 - Il Napoli rientra in hotel dopo la rifintura: le immagini da Manchester sono qui!

È arrivato il giorno dell'esordio del Napoli nella nuovissima Uefa Champions League: all’Etihad Stadium di Manchester, questa sera va in scena una sfida dal fascino europeo assoluto. Da una parte il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, una macchina perfetta che non ha bisogno di presentazioni. Dall’altra il Napoli campione d’Italia, deciso a giocarsi le sue carte con coraggio e qualità, nel tentativo di fermare una delle squadre più forti al mondo.

Atmosfera delle grandi occasioni, saranno tantissimi tifosi azzurri presenti sugli spalti nonostante la trasferta impegnativa, e la Champions che come sempre promette spettacolo. Fischio d’inizio alle 21:00, restate con noi per vivere minuto per minuto tutte le emozioni della partita!