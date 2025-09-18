Video

Tutto pronto per il pranzo Uefa a Manchester: ADL lascia l'hotel

Tutto pronto per il pranzo Uefa a Manchester: ADL lascia l'hotel
Oggi alle 13:22Notizie
di Pierpaolo Matrone

Come di consueto, nel giorno delle partite di Champions League, nella città ospitante si tiene il pranzo UEFA tra le due società. Per il Napoli parteciperà ovviamente Aurelio De Laurentiis, presente a Manchester al seguito della squadra.

Il presidente azzurro ha appena lasciato l'hotel in cui alloggia proprio per dirigersi al pranzo UEFA. Di seguito le immagini.