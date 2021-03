Milan-Napoli 0-1, le pagelle: Zielu-Poli tengono in corsa il Napoli, Kouly finalmente lucido

Ospina 6,5 - Parate non trascendentali, ma c'è sempre. Qualche buona uscita, come quella ad inizio gara che gli costa anche un colpo. Dà sicurezza alla squadra e con i piedi almeno ci prova in uscita.

Di Lorenzo 6,5 - Da premiare perché dal suo lato il Milan costruisce tanto, spingendo con Theo e trovando spesso triangoli in velocità. Sempre ben posizionato, concede poco e poi resta lucido una volta ammonito senza prendersi rischi.

Maksimovic 6 - Torna titolare e tutto sommato tiene botta con qualche buona lettura e diverse opposizioni al tiro. Non benissimo quando deve affrontare Leao a campo aperto, ma per sua fortuna accade poche volte.

Koulibaly 6,5 - Sempre attento, concentrato, e quando riesce a tenere alta la soglia dell'applicazione allora pochi sono al suo livello. Meglio quando c'è la linea alta e può correre all'indietro rispetto a quando deve difendere basso, ma si fa sorprendere solo in una circostanza da Leao.

Hysaj 6,5 - Confermato titolare, sente probabilmente la fiducia e chiude un'ottima prova. Non sempre preciso in uscita, ma spinge più del solito trovando spazio alle spalle di Dalot. E' attento in anticipo e fa partire l'azione che porta al gol-vittoria.

Fabian 6 - Diverse ottime giocate a livello tecnico, ma non sempre è preciso nel posizionamento. Spesso troppo alto, altre volte invece è basso quando deve dare continuità alla pressione. Arriva al tiro, ma non benissimo.

Demme 6,5 - Mezzo punto per l'applicazione e la voglia di metterci sempre una pezza, appena i compagni si fanno trovare sopra la linea del pallone ed il Milan trova l'imbucata centrale. Per il resto però non fa cose trascendentali, chiudendo con appena 40 tocchi e tanti errori (dall'80' Bakayoko sv - Che rischio su Theo Hernandez, ma il contatto è troppo leggero per essere da rigore)

Politano 7,5 - Da premiare perché il suo tiro, non pulitissimo dopo l'ennesima corsa lunga estenuante, vale un'intera stagione, tenendo in corsa i compagni sull'ultimo obiettivo rimasto. Per il resto è tra i più vivaci, ripiegando fino allo sfinimento su Theo Hernandez, tant'è che esce al limite di un infortunio muscolare (dall'80' Mario Rui sv)

Zielinski 7 - Partono da lui le azioni migliori, poi quando il Napoli trova poco peso in area di rigore riesce anche a buttarsi dentro ed arrivare al tiro di fronte Donnarumma. Nell'azione del gol è presente, la sviluppa e poi col tempo giusto manda in porta Politano (dal 75' Elmas sv)

Insigne 6,5 - La mira non è delle migliori stavolta, ma non può essere sempre un cecchino infallibile. Non manca però la solita prestazione di qualità e generosità, ripiegando da terzino per gran parte del secondo tempo.

Mertens 5,5 - Pochi palloni giocabili, ma su quei pochi non sembra lucido e incisivo. E' dura fare la punta in questo Napoli che ha sempre un baricentro piuttosto basso e preferisce arrivarci in allungo, faticando non poco, ma combina veramente poco (dal 60' Osimhen 6,5 - Il Napoli si abbassa, lui entra per tenerlo su e ci riesce anche abbastanza bene considerando anche la grande attenzione che i rossoneri gli riservano. Viene scalciato a più non posso prima ancora che possa partire, nel finale sfiora l'eurogol coordinandosi da grandissimo bomber)