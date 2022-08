Napoli bello e travolgente. Kvara straordinario

Prestazione sontuosa del georgiano, ma tutto il Napoli gioca con facilità e chiude il match in 65'

Tutto facile, tutto come da copione. Il Napoli alla prima al Maradona impone il suo gioco e mette in cascina altri tre punti importanti. Uno su tutti Kvara ma è tutto il Napoli a guadagnarsi l’applauso dei suoi tifosi. Un primo tempo bello bello. Un primo tempo iniziato a mille a l’ora con il Napoli che nei primi 15 minuti costruisce azioni che gridano vendetta. Manca solo il gol al gioco degli azzurri che stringono il Monza nella loro metacampo con Meret quasi inoperoso. Gli azzurri cercano soluzioni per aggirare la difesa di Stroppa e lavorano ai fianchi con Osimhen che fa il centroboa. Il lampo che cambia il match arriva da Kvara, ancora lui, giocata di fino con palla che bacia il palo e finisce in rete. Gol straordinario e Napoli in vantaggio. Azzurri che spingono ancora e Anguissa finalmente serve alla perfezione Osimhen che con due falcate indovina il diagonale e raddoppia. Nella ripresa il monologo non cambia. Il Monza ci prova timidamente ma il Napoli trova il terzo gol. Ancora lui, ancora Kvara. Lobotka recupera una gran palla lo serve e il georgiano si inventa un destro sinistro che conclude a rete con un diagonale delizioso. Gara in ghiaccio e anche il gol poi annullato di Petagna non preoccupa Spalletti che da spazio ad Elmas, Olivera, Politano e Zerbin per dare fiato a chi ha dato tanto. Il finale è accademia con Spalletti che sceglie Ounas per l’ultimo cambio e con Kim che si regala il gol nei minuti di recupero svettando di testa su angolo. Un Napoli che si conferma, un Napoli che decide quando cambiare passo, quando spingere sull’acceleratore e vincere contro un Monza che è sembrato poca cosa ma senza assolutamente sminuire l’ottima gara degli azzurri. Buona la seconda ora testa a Firenze con una rosa bella ampia da gestire.