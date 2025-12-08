ADL pazzo di Conte: dipendesse da lui, lo terrebbe a Napoli a vita

Il Napoli e Conte: Conte e il Napoli. Un binomio che continua a essere il più bello del reame, con la squadra azzurra che batte la Juventus e si riprende la vetta della classifica. Un rapporto molto forte, così come quello tra il tecnico ed il presidente De Laurentiis che, se potesse, fermerebbe il tecnico a vita a Napoli.

“Gli azzurri sono una macchina perfetta anche in emergenza, azzannano se aggredita e soffocano se attesi: Conte non offre punti di riferimento là davanti e in campo aperto, è diventata una diga a centrocampo e una muraglia cinese in difesa. «Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra».”

Quella C maiuscola non è un caso: De Laurentiis intende proprio rendere omaggio al signor Conte. Fosse per il patron, lo fermerebbe a vita a Napoli. Ci proverà, ma non adesso. È presto" si legge sul quotidiano.