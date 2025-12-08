Conte e l'auto-esonero, Gazzetta: "Così ha trasformato la crisi in un'opportunità"

Conte e la mossa dell'auto-esonero. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della mossa, post Bologna, del tecnico del Napoli che ha ritrovato una squadra ancora più agguerrita: "Ieri sera il Napoli ha sconfitto la Juve. Quinta vittoria di fila dei campioni d’Italia, tra campionato e coppe. La caduta di Bologna, il 9 novembre, con relativa fuga di Conte da Castel Volturno, ha funzionato da scossa. Come cambiare l’allenatore senza cambiarlo.

Conte si è auto-esonerato per qualche giorno e, quando si è ripresentato al campo, la squadra ha reagito come se si fosse trovata davanti a una persona nuova. Operazione rischiosa, però fruttuosa. Il Napoli si è rimesso in moto nonostante gli infortuni. Conte ha trasformato la presunta crisi in un’opportunità, come dimostra il ripescaggio di Neres, gran protagonista del nuovo Napoli, e, insieme a Hojlund, uomo copertina del successo di ieri sera contro la Juve".