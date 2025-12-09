Prima pagina

Il Mattino: "Ora grandi in Europa"

di Davide Baratto

"Ora grandi in Europa", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il match europeo del Napoli in trasferta contro il Benfica. Il sommario: "Missione Champions dopo il ko alla Juve: domani Conte sfida Mou a Lisbona". Di seguito la prima pagina integrale.