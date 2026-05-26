Lotta a due Allegri-Italiano: "Ecco perchè ADL vuole decidere in tempi brevi"

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Secondo un articolo del Corriere dello Sport, la scelta sarebbe ormai ristretta a due nomi: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Il Napoli continua a valutare il profilo giusto a cui affidare la panchina del dopo Conte. Secondo un articolo del Corriere dello Sport, la scelta sarebbe ormai ristretta a due nomi: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il quotidiano racconta di una lunga riunione andata in scena ieri, senza però arrivare a una decisione definitiva: “non sono bastate sei ore di riunione fiume per stabilire con certezza quale profilo catapultare dal mondo delle idee a quello reale, consegnandogli la panchina e l’eredità di Conte”.

Una cosa, però, appare chiara: il Napoli vuole chiudere la questione allenatore in tempi brevi. Il motivo sarebbe legato agli imminenti impegni di Aurelio De Laurentiis, pronto a partire per gli Stati Uniti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, “la prossima settimana De Laurentiis volerà negli Stati Uniti, dove per tre settimane respirerà l’aria di Los Angeles e del Mondiale”.

Per questo motivo il presidente azzurro vorrebbe definire il nuovo progetto tecnico prima della partenza: “l’idea plausibile è che prima di saltare su un aereo vorrà infilare in valigia anche il programma della nuova squadra”. Un programma che, inevitabilmente, “non può prescindere dall’allenatore”.