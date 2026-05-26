Retroscena su Sarri, il primo nome di ADL: il motivo per cui ha rifiutato il Napoli
Maurizio Sarri non tornerà al Napoli. Secondo quanto riportato da un pezzo de Il Mattino, il tecnico toscano ha ormai deciso di declinare la possibilità di raccogliere l’eredità di Antonio Conte, scegliendo invece l’Atalanta come possibile prossima destinazione.
Il quotidiano sottolinea come Sarri fosse “il primissimo vero nome nella mente di Aurelio De Laurentiis” per la panchina azzurra, ma alla fine “l’ex Napoli non se l’è sentita”.
Alla base della scelta ci sarebbe soprattutto un forte legame emotivo con la sua precedente esperienza in azzurro. Il Mattino scrive infatti che sarebbe stato “troppo pesante il fardello delle tre stagioni in azzurro e della grande bellezza”, motivo per cui Sarri avrebbe preferito “non rovinare il ricordo”.
Determinante, secondo il quotidiano, anche la presenza all’Atalanta di Cristiano Giuntoli, dirigente con cui Sarri ha condiviso una parte importante della sua avventura napoletana. Il giornale evidenzia infatti che “senza la sua presenza, Sarri avrebbe ceduto alla tentazione”.
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