Coppa Italia, prende forma il tabellone: il Napoli può partire con la viola e poi subito Sarri?
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Coppa Italia, il possibile tabellone del Napoli: ipotesi ottavi con la Fiorentina, poi c'è l'opzione Atalanta ai quarti contro Sarri
Il tabellone della prossima Coppa Italia inizia a prendere forma e per il Napoli si prospetta un percorso tutt'altro che semplice già dai primi turni. Gli azzurri, testa di serie numero 2, esordirebbero agli ottavi di finale contro la Fiorentina, a patto che i viola superino i primi due turni preliminari. In caso di qualificazione ai quarti, gli azzurri potrebbero trovarsi di fronte proprio Maurizio Sarri, vicinissimo alla panchina dell'Atalanta.
Ecco il possibile tabellone degli ottavi di finale:
1 Inter - Genoa 16
8 Bologna - Lazio 9
5 Milan - Torino 12
4 Como - Parma 13
3 Roma - Cagliari 14
6 Juventus - Sassuolo 11
7 Atalanta - Udinese 10
2 Napoli - Fiorentina 15
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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