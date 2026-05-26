Americani in pressing su ADL: offerta alzata a 2,2 miliardi per l'acquisto del club

Americani in pressing su ADL: offerta alzata a 2,2 miliardi per l'acquisto del clubTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato da un pezzo del quotidiano la Repubblica, attorno ad Aurelio De Laurentiis starebbe crescendo il pressing di investitori americani

La possibile cessione del Napoli continua a far discutere. Secondo quanto riportato da un pezzo del quotidiano la Repubblica, attorno ad Aurelio De Laurentiis starebbe crescendo il pressing di investitori americani pronti a formulare un’offerta clamorosa per acquisire il club azzurro.

Il quotidiano parla di “pressioni degli investitori Usa, capitanati dalla Underdog Global Partners e supportati con le sue intriganti potenzialità economiche dalla Ariel Investments di Chicago”, sottolineando come sul tavolo sarebbe arrivata “una cifra mostre: inizialmente 2 miliardi, saliti poi a 2.2”.

Sempre secondo la Repubblica, De Laurentiis avrebbe ammesso l’esistenza della trattativa, aprendo per la prima volta in 23 anni alla possibilità di cedere il Napoli: “Il presidente ha ammesso l’esistenza della trattativa e ha aperto per la prima volta nei 23 anni della sua gestione all’ipotesi di passare la mano”.