Nuovo allenatore Napoli, per Gazzetta Allegri è in pole: "Decisivo può essere un fattore"

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Un interesse che parte da lontano e che, secondo un pezzo della La Gazzetta dello Sport, negli anni non si è mai realmente spento.

Il Napoli continua a riflettere sul futuro della propria panchina e tra i nomi più caldi resta quello di Massimiliano Allegri. Un interesse che parte da lontano e che, secondo un pezzo della La Gazzetta dello Sport, negli anni non si è mai realmente spento.

Il quotidiano sottolinea come “il corteggiamento dura da anni”, senza però essersi mai concretizzato fino in fondo. Stavolta, però, gli elementi per arrivare al sì sembrerebbero esserci tutti: “l’apertura di Allegri al progetto Napoli, la voglia di De Laurentiis di affidarsi a una guida tecnica di spessore, uno con le stigmate del vincente”.

Determinante potrebbe essere anche il rapporto tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui il tecnico livornese ha già lavorato ai tempi della Juventus. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti “la forte amicizia col ds Manna”, considerata un possibile ponte per favorire l’operazione.

Nonostante questo, la tanto attesa svolta non sarebbe ancora arrivata. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe preferito attendere gli sviluppi legati al Milan prima di accelerare definitivamente: “De Laurentiis aspettava di capire cosa sarebbe successo tra Max e il Milan”.

Il finale complicato della stagione rossonera, però, avrebbe spinto il presidente del Napoli a prendersi ancora qualche giorno di riflessione prima di sciogliere definitivamente le riserve sul futuro tecnico azzurro.