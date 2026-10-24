Live Napoli-Roma 3-3 (28' Anguissa, 48' McTominay, 70' Soulè, 74', 89' Balerdi): il Napoli si fa raggiungere nel finale

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96' Triplice fischio, al Maradona termina 3-3 tra Napoli-Roma. Gli azzurri mostrano un incredibile fragilità in una stagione che si mostra all'insegna delle montagne russe.

92' Espulso Allegri.

90' Concessi 6' di recupero.

89' La Roma non ne vuole sapere di perderla. Ancora Balerdi tutto solo di testa ad anticipare tutti. Lieve contatto tra Castro e Beukema ma niente di tale da far cambiare la decisione all'assistente di gara.

86' Giallo per De Room.

84' Doppio cambio per la Roma: fuori Malen e Mancini dentro Mora e Ghilardi.

83' Gooool Tiro da maestro di McTominay che dalla distanza batte Gollini. Il Napoli ritorna in vantaggio.

80' Triplo cambio del Napoli: fuori De Bruyne, Di Lorenzo e Lang dentro Lobotka, Spinazzola e Vergara l.

74' La pareggia la Roma. Lesto Balerdi a ribadire con forza in rete un pallone carambolato in area di rigore.

​​​70' Un Napoli troppo schiacciato concede lo spazio per l'uno due tra Malen e Soulè, gran sinistro dell'argentino che accorcia le distanze.

69' Un Napoli troppo schiacciato concede un gran gol a Soulè. La Roma accorcia le distanze.

66' Cambio per il Napoli: fuori Politano, dentro Giovane.

62' Intervento provvidenziale di Rafa Marin su Malen in occasione del contropiede della Roma.

61' Giallo per Balerdi.

59' Triplo cambio per la Roma: fuori Rensch, Hermoso e Pisilli dentro Molina, Balerdi e Castro.

57' Occasione clamorosa per il Napoli dopo l'errore nel controllo di Wesley, Politano arriva alla conclusione ma il tiro non batte Gollini.

52' Infortunio per Badiashile, al suo posto entra Beukema.

50' Tiro alto di Malen.

48' GOOOOOOOL! Si ripete la connessione Politano-McTominay, decisivo lo scozzese con il colpo di testa.

46' Il possesso è del Napoli.

19.05 Riparte la gara al Maradona.

46' Termina 1-1 il primo tempo al Maradona.

46' Cristante raccoglie il cross e colpisce il palo.

45' Concesso 1' di recupero.

44' Clamoroso strappo di Hojlund sul lancio di Meret, miracoloso salvataggio di Gollini su Olivera.

41' Hojlund sfiora il raddoppio sul cross di Politano.

38' Occasione Roma, il Napoli si salva sul tiro di Hermoso.

36' Pallone irragungibile di Soulè per i compagni.

35' Gran salvataggio di Gollini su De Bruyne lanciato verso la porta.

30' Ammonito Cristante.

28' GOOOOOL! Rovesciata incredibile di Anguissa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Politano. Il Napoli è in vantaggio.

27' Altra palla insidiosa di Politano che Gollini si ritrova tra le mani dopo diverse deviazioni.

25' Malen non riesce a imprimere forza al pallone in area di rigore, Meret rspinge con le gambe.

23' Chiusura di Rafa Marin sul tentativo di Pisilli in area di rigore.

21' Cristante vince il duello con De Bruyne e sfiora il palo da una buona posizione.

19' Hojlund difende il pallone e libera spazio per Lang, il tiro è largo.

17' Si crea spazio per la Roma, arriva Wesley che viene murato dalla difesa del Napoli.

15' McTominay ci prova dalla distanza dopo il cross di Politano allontanato dalla difesa giallorossa, ma i ltiro è centrale per Gollini.

14' Il tiro di Politano dalla distanza termina alto.

13' Pallone preciso di De Bruyne per Politano che scambia con Di Lorenzo, pallone teso in mezzo per Lang ma la Roma si salva.

10' Altra giocata di De Bruyne verso Hojlund, la difesa della Roma chiude in angolo.

8' Non riesce a trovare il giro giusto Soulè, il pallone termina fuori.

5' Un bel pallone di De Bruyne per Hojlund. Il danese prende campo e si prepara alla conlusione, tempestivo De Roon nel recupero.

4' Cartellino giallo per Rafa Marin.

3' Cross pericoloso di Politano, la difesa riesce a liberare.

1' Il primo possesso è della Roma.

18.00 NAPOLI-ROMA È INIZIATA!

17.55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.44 - Anche la Roma conclude la fase di riscaldamento e torna negli spogliatoi.

17.43 - Il Napoli termina il riscaldamento e rientra negli spogliatoi.

17.31 - Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando l'importanza della sfida del Maradona e il valore delle due formazioni: “È una gara di livello, Napoli-Roma. Una partita con tanti giocatori importanti in campo, due squadre tra le migliori del nostro campionato, quindi è una partita molto importante”.

Quanto è importante il recupero di Cristante per la partita di oggi?

“Importante perché noi in quel reparto abbiamo dovuto giocare spesso con gli stessi uomini. Poi è importante per il suo valore, per quello che sta facendo in questo campionato, per il fatto che ci renda anche una squadra più duttile. In questo modo possiamo non solo giocare con lui sul vertice basso, ma può entrare anche nei due e magari far avanzare un altro giocatore. Quindi vediamo, ci dà anche la possibilità durante la gara di poter avere delle varianti”.

Una partita così quanto può indirizzare la stagione?

“Per la stagione è un po' presto, cioè in termini definitivi, però è indubbio che, se vinciamo oggi a Napoli, per noi sarebbe un ulteriore passo di consapevolezza, di forza e sotto quell'aspetto sarebbe una grande spinta, indubbiamente”.

17.28 - Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulle scelte a centrocampo, sui compiti di De Bruyne e sull'importanza di ritrovare la vittoria dopo l'ultima sconfitta.

I compiti di De Bruyne in mezzo al campo?

“Ne ho messi tre a metà campo, vanno lasciati liberi di giocare”.

Serve più cattiveria individuale nei duelli?

“Sono dettagli che fanno la differenza, se non sei cattivo dopo gli avversari hanno più facilità. Anche col Bodo davamo la sensazione di poter prendere gol con troppa facilità”.

Come ha convinto De Bruyne?

“Non c'era bisogno, l'ho messo in quella posizione e poi lui è bravo a muoversi. Anguissa deve dare equilibrio e McTominay è più offensivo”.

Risultato imprescindibile?

“Veniamo da una sconfitta che ha interrotto una serie di 3 risultati utili, dobbiamo riprendere il cammino contro una squadra forte. Partita bella e che non finirà mai”.

17.23 - Tocca alla Roma, selva di fischi per i giallorossi.

17.22 - Il Napoli scende in campo per il riscaldamento, il Maradona ruggisce.

17.20 - Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il difensore azzurro Benoit Badiashile è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando del suo ambientamento nel calcio italiano e della sfida contro l'attaccante giallorosso Malen.

Il tuo adattamento in Italia come sta andando?

“All'inizio è stata un po' dura, ma adesso ci ho preso la mano e mi sento bene”.

Come si ferma Malen?

“Ci ho giocato contro in Premier, veramente un bravo attaccante. Per fermarlo bisogna lavorare di squadra e ci proveremo”.

17.19 - Nel prepartita di Napoli-Roma, il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul momento positivo della squadra e sull'importanza della sfida contro gli azzurri. “Sì, siamo contenti, penso che abbiamo giocato bene in queste ultime partite. Arriviamo a questa partita con tanta carica, sappiamo che è una partita importante e abbiamo tanta voglia di fare bene”.

Per te aumentano le responsabilità, visto che sei stato anche capitano per una parte dell'ultima partita. Non possiamo più considerarti uno dei giovani di questo gruppo.

“No, come ho detto, è stato un onore per me indossare quella fascia, ma sono subito concentrato sulla partita di oggi, che è la cosa più importante”.

Sappiamo che sei anche un fan dei BordoCam. Vai a spulciarli appena escono dopo la partita?

“Sì, sì, spesso. Non proprio subito subito, però me li guardo quasi tutti”.

17.13 - I portieri delle due squadre scendono in campo per il riscaldamento.

17.00 - Riflettori puntati sullo stadio Diego Armando Maradona, dove Napoli e Roma si affrontano nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo il successo in Champions League contro il Bodø/Glimt, ma sono chiamati a invertire la rotta in campionato. La sconfitta per 1-0 contro il Venezia ha lasciato il Napoli a quota 10 punti dopo sette giornate, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Contro i giallorossi servirà una prestazione convincente per accorciare le distanze dalle prime posizioni. Allegri si affida al 4-3-3, con De Bruyne a centrocampo e il tridente formato da Politano, Hojlund e Lang. In difesa spazio a Rafa Marin e Badiashile, complice anche l'assenza dell'ultimo momento di Rrahmani.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Allegri e Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Maradona ancora imbattuta in campionato, forte dei 17 punti conquistati nelle prime sette giornate, frutto di cinque vittorie e due pareggi. I giallorossi, reduci anche dal successo europeo contro lo Slovan Bratislava, vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Gasperini deve però rinunciare a Dybala, Koné e Pellegrini e sceglie il 3-4-1-2, con Cristante alle spalle della coppia offensiva Soulé-Malen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. All. Gasperini.

A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Castro, Molina, Balerdi, Di Nunzio, Lulli, Camara, Rodrigo Mora, Ghilardi.

Il Napoli dopo aver battuto il Bodo/Glimt in Champions League 4-3 si rituffa nel campionato per affrontare la Roma nel derby del Sole, valido per l'ottava giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a dare una risposta sia nella prestazione sia nel risultato dopo il ko in trasferta a Venezia.

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