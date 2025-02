Non è Garnacho l'acquisto mancato che oggi sarebbe stato fondamentale

Dopo l'infortunio di Neres torna in auge il tema mercato con il mancato arrivo di Garnacho o Adeyemi per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Kvaratskhelia. In realtà, dopo gli ultimi eventi, molti tifosi ricordano con rammarico un'altra trattativa sfumata quanto sembrava vicina alla fumata bianca: quella per Danilo.

Il difensore brasiliano ha scelto di tornare in patria e ha firmato da svincolato per il Flamengo nonostante avesse un accordo col Napoli come confermato anche da Manna. Danilo sarebbe stato perfetto con la sua duttilità: centrale ma volendo anche terzino indifferentemente a destra oppure a sinistra a seconda delle necessità. Con il doppio infortunio di Spinazzola e Olivera, infatti, ora a sinistra c'è solo Mazzocchi, oltre all'ipotesi Juan Jesus che però nasce centrale. Danilo avrebbe potuto dare subito il suo contributo al Napoli e invece oggi è emergenza totale a sinistra con poche soluzioni e i rimpianti di mercato che aumentano.

Manna su Danilo mercoledì scorso in conferenza disse: "Danilo lo conosco personalmente dalla mia precedente esperienza, avevamo definito tutto, quando dico tutto è tutto, ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all'accordo, poi ha fatto una scelta di vita diversa, ci sono anche aspetti umani da considerare. L'abbiamo portato fino ad un certo punto perché pensavamo di riuscirci, purtroppo è andata così perché poteva darci esperienza importante, ma è andata così.