Niente Sarri, il Napoli vira! Sportitalia: Allegri difficile, occhio a Italiano

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"Virare su Allegri è difficile, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice in casa Milan. E allora attenzione a Italiano"

Maurizio Sarri ha deciso di sposare il progetto dell'Atalanta, preferendo la pista nerazzurra a quella che l'avrebbe riportato al Napoli. Ma ora cosa farà il Napoli per la successione di Antonio Conte? Le ultime arrivano direttamente da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, che ha spiegato la situazione legata a Sarri prima e poi i prossimi piani del club azzurro:

"Il Napoli ora vira su altri profili. Se anche dovessero finire i dubbi di Sarri, il Napoli non lo prenderebbe dopo la richiesta di tempo di Sarri. E quindi il Napoli vira. Virare su Allegri è difficile, anche se il Napoli ci ha pensato e aspetta il vertice in casa Milan. Un vertice in cui Cardinale dovrebbe confermare Allegri e accontentare le sue richieste. Se così sarà, Allegri resterà al Milan. Anche perché Furlani è sempre più in bilico. Poi bisognerà capire su Tare e Ibrahimovic.

Il Napoli dunque dovrà virare ulteriormente su altri profili. Un obiettivo è Italiano, che ha un contratto col Bologna, ma si è lasciato con il desiderio e la volontà di riesaminare la situazione a fine stagione. Italiano sa di essere nella lista ristretta del Napoli ed è una situazione da seguire".