Bologna, Italiano in conferenza: “Dopo l’Inter parlerò col club. Contratto? Contano i rapporti…”

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Dopo le notizie emerse su Maurizio Sarri verso l'Atalanta e la probabile permanenza di Massimiliano Allegri al Milan, ora è il grande favorito

Dopo le notizie emerse su Maurizio Sarri verso l'Atalanta e la probabile permanenza di Massimiliano Allegri al Milan, ora il grande favorito per la panchina del Napoli pare essere Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare l'ultimo incontro stagionale contro l'Inter e alla domanda sul futuro ha risposto così: "Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare".

Da cosa non vuole derogare da questo incontro con la società? Voleva che ci fosse stato prima piuttosto che a bocce ferme? "Poteva essere prima, ma va bene anche così. Non c'è fretta. Dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare il prossimo anno: l'importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si vuole. Qui si lavora benissimo, abbiamo ottenuto una Coppa Italia storica, quest'anno a tratti mi sono divertito e a tratti meno. Dovremmo rendere conto ad un ambiente che ormai pretende questi tipi di campionati perché la società li ha abituati bene. L'atmosfera che si respira a Bologna va tutelata e bisogna fare le cose per bene".