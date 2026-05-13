IMPORTANTE - Google "Fonti preferite", ecco come aggiungere TuttoNapoli alle tue notizie

IMPORTANTE - Google "Fonti preferite", ecco come aggiungere TuttoNapoli alle tue notizieTuttoNapoli.net
Oggi alle 00:10Notizie
di Redazione TN
All'interno il link per aggiungere gratuitamente Tuttonapoli

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole evitare siti poco autorevoli sul Napoli e restare sempre aggiornato con TuttoNapoli.net.

Aggiungi TuttoNapoli in un clic - Puoi farlo subito da qui: https://www.google.com/preferences/source?q=tuttonapoli
Una volta aperto il link, spunta la casella e conferma!

Fatto: da questo momento TuttoNapoli entrerà tra le tue fonti preferite.

COSA CAMBIA
Attivando questa funzione: vedrai più notizie di TuttoNapoli nella sezione Notizie principali! 

E nella nuova sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.
Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti.

In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.

Una nuova esperienza di lettura, più tua! Aggiungi ora TuttoNapoli.net e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.