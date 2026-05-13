IMPORTANTE - Google "Fonti preferite", ecco come aggiungere TuttoNapoli alle tue notizie

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All'interno il link per aggiungere gratuitamente Tuttonapoli

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole evitare siti poco autorevoli sul Napoli e restare sempre aggiornato con TuttoNapoli.net.

Aggiungi TuttoNapoli in un clic - Puoi farlo subito da qui: https://www.google.com/preferences/source?q=tuttonapoli

Una volta aperto il link, spunta la casella e conferma!



Fatto: da questo momento TuttoNapoli entrerà tra le tue fonti preferite.

COSA CAMBIA

Attivando questa funzione: vedrai più notizie di TuttoNapoli nella sezione Notizie principali!

E nella nuova sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.

Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti.

In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.



Una nuova esperienza di lettura, più tua! Aggiungi ora TuttoNapoli.net e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.