Podcast Tesser promuove Italiano: “È pronto per il Napoli. Ha idee chiare e grande esperienza”

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Attilio Tesser, allenatore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

Attilio Tesser, allenatore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Italiano-Napoli? Secondo me è pronto. Lo dico con piacere perché non è un giudizio generico, ma legato al percorso che ha fatto. Italiano ha già maturato una buona esperienza internazionale grazie alle coppe europee e questo lo rende più rodato rispetto ad altri tecnici giovani. Tra gli allenatori emergenti è probabilmente quello con più esperienza oggi e credo sia assolutamente in grado di guidare una squadra importante come il Napoli”.

Qual è la qualità principale di Italiano?

“È un allenatore molto preparato. Io l’ho affrontato già ai tempi dello Spezia e mi aveva colpito. Ha un’idea di calcio chiara, offensiva e aggressiva, ma soprattutto ha saputo evolversi nel tempo. Ha modificato alcune cose in base alle squadre che ha allenato, dimostrando intelligenza tattica. In certe fasi il suo calcio ricorda quello del miglior Bologna di Gasperini: pressione alta, uomo contro uomo e squadra sempre proiettata in avanti. Però quando ha avuto rose con meno qualità ha saputo anche adattarsi e gestire meglio la fase tattica”.

Per il Napoli sarebbe meglio puntare su un tecnico già affermato oppure su un allenatore più giovane ma innovativo?

“Dipende molto da quello che vuole fare De Laurentiis. Il Napoli viene comunque da anni importanti: due scudetti negli ultimi tre anni e un secondo posto che resta un risultato di livello. La scelta dell’allenatore deve essere legata al progetto e ai calciatori che hai in rosa. Se si vuole proseguire sulla linea costruita da Conte, mantenendo gran parte di questo gruppo, allora un allenatore come Italiano può andare benissimo. Se invece si vuole rifondare profondamente, allora cambia tutto. Ma per me Italiano è un nome assolutamente spendibile per il Napoli”.