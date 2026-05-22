Sarri ha scelto l’Atalanta! Sportitalia: dubbi su Napoli spremuto e pressione Scudetto

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A raccontarlo è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, intervenuto tramite il proprio canale Youtube.

Non sarà Maurizio Sarri il prossimo allenatore del Napoli. L'attuale tecnico della Lazio, infatti, ha scelto l'Atalanta. A raccontarlo è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, intervenuto tramite il proprio canale Youtube: "27 maggio 2025, l'Atalanta ci prova senza andare fino in fondo con Sarri. Poi decide di andare su Juric. Ma evidentemente il nome deve essere rimasto in testa alla famiglia Percassi. Negli ultimi sette giorni è cambiato molto nel management nerazzurro, sono arrivati Giuntoli, Pompilio e Sbravati. Una inversione a U, l'Atalanta cambia pelle e cambia marchio. E quindi la Dea ha fatto una scelta: Sarri. Una scelta condivisa, ricambiata.

Il Napoli ha corteggiato Sarri, ma non ci sono state strette di mano, non ci sono state aperture figlie di accordi imminenti. Sarri ha riflettuto molto sull'opportunità Napoli, considerando il suo grande legame col club ma soprattutto con città e tifosi. Ma nelle riflessioni hanno fatto la differenza tante cose. Prendere un gruppo che deve vincere, prendere un gruppo spremuto dai due anni di Conte, avere l'ossessione di parlare del suo calcio scintillante di quel triennio, quando in realtà sarebbe impossibile riproporlo.

L'Atalanta invece è una società che vuole ripartire, ma che ha uno zoccolo duro. Carnesecchi, Hien, Scalvini, Raspadori, Scamacca, Bernarsconi. Devi rifare il centrocampo e scegliere quanto prendere da Palestra. Insomma, c'è un materiale importante. E non c'è l'assillo di dover vincere, ma l'assillo di dover costruire. E così Sarri ha preso tempo col Napoli, una scelta che un grande club come il Napoli non ha accettato.

Sarri dovrebbe andare all'Atalanta e firmare un biennale con opzione o triennale con un ingaggio più alto rispetto ai 2,7-2,8 milioni che offre il Napoli. Ma non è una questione di soldi, bensì una questione di serenità, in quest'ultima fase della sua carriera. Ora la partita si sposta con Lotito perché Sarri ha un contratto, lo scorso anno ha firmato un triennale e ha fatto un errore perché l'ha fatto a scatola chiusa. Vedremo come si libererà. I dubbi sul Napoli si sono trasformati in una scelta fatta, direzione Atalanta".