Quante partite salterà Lobotka? C'è un precedente nel Napoli per lo stesso infortunio

Elongazione del bicipite femorale destro: questa l'entità dell'infortunio occorso a Stanislav Lobotka dopo il problema avvertito in Nazionale in occasione della gara di ieri contro il Cipro. La domanda ricorrente dei tifosi è la seguente: quando tornerà in campo? C'è un precedente che può essere indicativo. Lo stesso identico infortunio (qui il report di allora) capitò a marzo a Rrahmani.

COME RRAHMANI? Il difensore del Napoli si fermò per meno di un mese e saltò appena due partite (Milan e Roma) tornando in campo con la Juventus per 90' a tre settimane dall'infortunio. Lobotka, quindi, affidandoci a questo precedente, salterà quasi sicuramente Juventus, Leicester e la trasferta di Udine, poi per ulteriori aggiornamenti bisognerà capire quali saranno le sue risposte. In tal senso, anche il Napoli comunicherà nuovi dettagli sull'entità dell'infortunio nei prossimi giorni. Mentre per Rrahmani fu specificato che il giocatore sarebbe stato rivalutato dopo 10 giorni, per il regista slovacco non ci sono ancora accenni ai tempi di recupero. Che, al momento, si possono solo prevedere.