Rai - Il Napoli non ha fretta, attende Danilo: lo vuole gratis, contratto di 18 mesi pronto

vedi letture

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle operazioni in difesa del Napoli a gennaio: "Il Napoli non vuole farsi prendere dalla fretta e quindi già presentare un nuovo difensore centrale il 3 gennaio a Castel Volturno, cosa che potrebbe tranquillamente fare optando per la quarta o quinta scelta. Il Napoli spera di andare sulle primissime scelte. Ad esempio Luiz Felipe lo si può prendere subito essendo svincolato, è un giocatore che piace ma non è nei primi posti della short list dei difensori. Kiwior e Dragusin sarà quasi impossibile reperirli, quindi credo che il Napoli stia attendendo Danilo.

Escludo che per Danilo il Napoli voglia intavolare con la Juve trattative per possibili scambi di giocatori, Raspadori ma non solo. Escludo che il Napoli voglia investire 25mln a gennaio per Fagioli. C’è un’altra via, capire cosa accade alla Juve nel mercato in entrata dei difensori. E’ probabile che la Juve prenda due difensori, a quel punto Danilo sarebbe praticamente out. Il Napoli, anche se ufficialmente non conferma questa indiscrezione, dialoga da diverse settimane con l’intermediario di Danilo, Fabrizio De Vecchi. Se riuscirà a svincolare il calciatore e a lasciare la Juve a zero euro, il Napoli è pronto ad accoglierlo con un contratto di 18 mesi. Il Napoli, prima di andare in pressing su altri nomi, c’è un discorso aperto anche con la Fiorentina per Martinez Quarta. Non interessano per vari motivi Skriniar, Hancko, Silva. Koulibaly? Non è mai stato nei radar del Napoli, è un sogno dei tifosi ad oggi.

Il Napoli è stato chiaro con l’entourage di Danilo, la proposta economica è per 18 mesi e questa è la cifra. Il ragazzo è convinto di lasciare già la Juve e venire al Napoli? Ci sta pensando, è tentato perché la stima di Conte fa piacere. Ma è meglio chiarire che ad oggi il Napoli non ha intrattenuto rapporti con il sodalizio di appartenenza. Vuole Danilo gratis, non vuole pagare nemmeno l’indennizzo alla Juve. L’entourage del calciatore chiede un gesto di cortesia alla Juventus, alla luce di quello che Danilo ha fatto per anni in maglia bianconera, chiede di lasciarlo libero e non chiedere indennizzi al Napoli”.