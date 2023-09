Reazione tardiva ma che vale il pari

Squadra lunga e molle per 75 minuti poi il finale che vale un punticino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio preso per i capelli, un pareggio che non nasconde una prestazione sottotono dei Campioni d’Italia. Veramente un brutto Napoli nel primo tempo. Squadra lunga, confusa, senza idee con Osimhen lontano dai reparti ma anche dai suoi laterali. Il Genoa quadrato e attento ribatte palla su palla. I padroni di casa partono subito forte e mettono in difficoltà la difesa azzurra. Il Napoli prova a verticalizzare ma succede troppo poco. Osimhen abbandonato li davanti e Elmas non costruisce nulla sull’esterno. Ci prova Kvara e si guadagna due calci piazzati e nulla più. Il Genoa passa. Calcio d’angolo, fallo su Anguissa e Bani tutto solo che sottomisura batte Meret. Il Var non interviene e il gol è valido.

Il Napoli prova a reagire ma il tempo finisce qui. La ripresa è pazzesca. Il Napoli sembra in bambola, non riesce a reagire e subisce anche il secondo gol. Azione veloce in area e Retegui solo soletto batte Meret. Il Napoli sembra anestetizzato, lo sveglia Cajuste. Il suo ingresso in cambio dopo il 75’ cambia il Napoli. Il ragazzo entra bene e diventa protagonista prima sul gol di Raspadori. Assist in area e l’ex Sassuolo che inventa un gol fantastico. Il Napoli ci prova e ancora sull’asse Cajuste, Zielinski, Politano arriva un gol bellissimo che almeno regala il pari al Napoli. Da rivedere questa squadra che fisicamente ancora non c’è e che sembra sempre troppo lunga e poco concentrato.