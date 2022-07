RILEGGI LIVE - Napoli-Anaune 10-0 (6' Rrahmani, 26', 38' Kvara, 34' Anguissa, 54' Zerbin, 67' Osimhen, 69', 86' Politano, 73' aut. Fellin, 92' Ambrosino): buona la prima!

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

19:52 - FINE PARTITA!

92' - GOOOOOLLL DI AMBROSINO! 10-0! Trova gloria, riscattandosi, anche il giovane Ambrosino che dall'interno dell'area per il 10-0!

91' - AMBROSINO SBAGLIA IL RIGORE! Il classe 2003 spara alto il penalty

91' - CALCIO DI RIGORE! Osimhen atterrato in area: penalty!

90' - Ambrosino riceve in area e calcia a giro, senza centrare lo specchio della porta

86' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Doppietta di Matteo Politano: bel tiro col mancino, imparabile per il portiere e 9-0 per il Napoli

84' - Ambrosino! Napoli vicinissimo al 9-0: Ambrosino si fa murare il tiro da un difensore dell'Anaune e sfiora il gol.

81' - Cross col mancino di Ounas a cercare sul secondo palo Zedadka: colpo di testa che termina di poco alto.

76' - Ultima sostituzione in casa Napoli: esce Di Lorenzo e Ambrosino fa il suo ingresso in campo.

73' - GOOOL DEL NAPOLIIII!!! Zedadka mette al centro il pallone, sfortunato il difensore dell'Anaune, Fellini, che mette il pallone nella sua porta: è 8-0

70' - Altro cambio nel Napoli: fuori Mario Rui e dentro Zedadka.

69' - ALTRO GOL DEL NAPOLIIII!!! Si iscrive al tabellino anche Matteo Politano

67' - GOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Mischia all'interno dell'area di rigore, il pallone arriva ad Osimhen che è lesto e letale a spedire il pallone in porta.

64' - PALO DI POLITANO! Quarto legno del Napoli. Destro in diagionale di Politano, imparabile per il portiere che colpisce il legno. Napoli un po' sfortunato quest'oggi.

60' - PALO DI OSIMHEN! Terzo legno degli azzurri, stavolta con il nigeriano. Bravo a destreggiarsi in area, sinistro perfetto all'angolino che si stampa sul palo.

59' - Grande azione personale di Ounas che dall'interno dell'area fa partire un bel sinistro a giro: bell'intervento del portiere che devia in corner.

57' - Cross di Zerbin dalla destra a cercare Osimhen, rimpallo sul portiere e calcio d'angolo in favore del Napoli.

54' - GOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Serpentina in area di Zerbin che fa fuori un avversario con un dribbling e batte il portiere.

53' - Osimhen si ritrova al centro dell'area di rigore: doppio dribbling e tiro centrale, blocca il portiere.

52' - Ounas commette fallo in attacco, si riparte da un calcio di punizione in favore dell'Anaune.

50' - Sinistro morbido di Mario Rui a cercare Osimhen al centro dell'area. Colpo di testa del nigeriano di poco alto.

46' - Girandola di cambi in questa ripresa: in campo Contini, Costanzo, Demme, Gaetano, Ounas, Politano, Zerbin e Osimhen

19.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

18.50 - FINE PRIMO TEMPO! Napoli all'intervallo sul 4-0 con Kvara grande protagonista, regalando giocate d'alta scuola sin dal primo pallone toccato.

45' - Un paio di conclusioni di Lozano, ed una di Zielinski, senza troppa forza

43' - Kvara vuole coinvolgere Petagna, ma la punta è un po' in imbarazzo nello stretto

41' - Ancora lui! Kvara, da fermo, colpisce il palo a portiere battuto. Un autentico show del 77 azzurro

38' - KVARAAAA, 4-0! Gol fantastico del georgiano: stop a seguire perfetto e tocco sotto sul portiere che infiamma la tribuna. Che gol!

34' - ANGUISSA, 3-0! Gioia del gol per il centrocampista che devia in rete di prima su angolo di Zielinski

32' - Ancora Kvara di qualità, scucchiaiata che poi porta all'assist per Lozano che da due passi manda fuori

29' - Spalletti apprezza la pressione alta, furioso, che non permette agli avversari di ripartire

26' - ECCOLO, KVARA! 2-0! Azione insistita di Anguissa, poi Petagna viene ribattuto ed il georgiano trova il meritato gol dopo una serie di giocate d'altissima scuola

23' - Dribbling di suola di Kvara, dal fondo palla per Petagna che si divora un altro gol.

20' - Azione insistita di Petagna, poi tiro rimpallato di Kvara ed infine la punta azzurra di testa manda centralmente

17' - Altro doppio passo di Kvara che infiamma il pubblico, poi pallone per Zielinski che trova una deviazione in angolo

15' - Palla per Mario Rui con i tempi giusti da parte di Kvara, servito Anguissa che però da due passi non trova la porta

13' - Ci prova Lozano di mezzo esterno, palla che termina a lato

11' - Gara ovviamente in controllo, l'Anaune si rivede oltre la metà campo solo tramite una punzione da centrocampo calciata in mezzo

8' - Strappa applausi Kvara, in un'altra girata e tiro immediato

5' - RRAHMANI! 1-0! Primo gol stagionale del difensore azzurro, su assist di Kvara, scatenato in dribbling

4' - Subito Kvara-show in mezzo a due, palla al centro ma prima Petagna e poi Lozano non ne approfittano

3' - Confermato il 4-3-3 ed anche Zanoli versione centrale con Di Lorenzo a destra

2' - Lobotka apre per Lozano, il pallone torna al centro per Anguissa ma il tiro non trova deviazioni verso la porta

18.00 - INIZIATA!

17.58 - Squadre in campo! Di Lorenzo è il capitano del Napoli

17.50 - Le squadre hanno ultimato il riscaldamento mentre lo speaker annuncia le formazioni

17.30 - Napoli in campo per il riscaldamento: ancora nessun azzurro indossa la fascia di capitano

17.20 - L'Anaune entra in campo per il riscaldamento mentre comincia a riempiersi la tribuna coperta

17.15 - Fabian, Elmas, Folorunsho, Idasiak e Olivera non prenderanno parte alla gara per riposo precauzionale

17.00 - Il Napoli sui propri social ordina la formazione con un 4-3-3 con Zielinski a centrocampo. Da capire anche se sarà Di Lorenzo ad agire a destra e Zanoli al centro o viceversa, considerando che è out Juan Jesus, rientrato per la nascita della figlia.

16.55 - Diramata la formazione del Napoli per il test contro l'Anaune: Meret: Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Zedadka, Gaetano, Ambrosino, Politano, Zerbin, Ounas, Osimhen

16.30 - Cancelli aperti ed iniziano ad entrare i primi tifosi: la tribuna coperta dovrebbe essere praticamente sold-out. Restano biglietti nella tribuna alle spalle della porta

16.20 - Diramata la formazione dell'Anaune: Gionta Alessio (VC); Menghini Thomas, Rizzi Luca, Pangrazzi Tommaso, Faes Simone, Badjan Bakari, Micheli Nicola, Menapace Marco, Biscaro Nicolò (C), Kumrjia Genci, Kurtaj Denis. A disposizione: Souza Krueger, Belfanti Filippo, Gianotti Michele, Fellin Denis, Prantil Alessandro, Flor Nicola, Arnoldi Daniele, Pancheri Andrea, Berti Gabriel, Graifenberg Davide, Deromedi Simone, Basteri Damiano, Paternoster Stefano

A chi la fascia? C'è curiosità per capire le scelte di Spalletti e dello spogliatoio. Senza Insigne, Mertens e Ghoulam, la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui (che però potrebbe non essere sempre titolare nel corso della stagione).

L'undici titolare? Spalletti davanti a Meret dovrebbe adattare Di Lorenzo al centro con Rrahmani, dando spazio così a Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia dietro Petagna sono i quattro giocatori provati anche ieri in allenamento.

Come da tradizione contro l'Anaune, formazione del campionato d'Eccellenza, è previsto il primo test dell'estate del Napoli (per la prima volta in diretta streaming gratuita sul profilo Facebook della SSCNapoli, oltre che in live testuale su Tuttonapoli). Sarà poco più di un allenamento per la squadra di Spalletti che ha ritrovato gran parte dei nazionali da pochi giorni, soltanto ieri Osimhen e dovrà rinunciare a Juan Jesus (rientrato per la nascita della figlia) e di Olivera (che sta seguendo una tabella di lavoro personalizzato a scopo precauzionale).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Anaune, primo test del ritiro di Dimaro contro la compagine locale che milita nel campionato d'Eccellenza