RILEGGI LIVE - Napoli-Barcellona 0-4 (48', 58' Suarez, 56' Griezmann, 63' Dembelé): azzurri travolti nella ripresa

00.59 - FINE PARTITA! Il Napoli esce molto male dall'ultimo test internazionale e con una serie di contraddizioni in ambito di mercato. La partita ravvicinata costringe Ancelotti a ruotare gli uomini, ma l'attacco già corto diventa cortissimo con Milik che va fuori nel riscaldamento per un affaticamento. Ancelotti alza Elmas da falso esterno, senza grossi risultati, e schiera Verdi in uscita per far riposare Insigne. Il Barcellona però domina sul piano del possesso ed il Napoli senza una punta su cui appoggiarsi non riesce ad uscire: nel primo tempo tiene e sfiora anche l'1-0 con Fabian nel finale, ma nella ripresa crolla dopo un gol in fuorigioco netto ed un altro molto dubbio, poi arriva il tris di Suarez con una prodezza da fuori ed il 4-0 di Dembele.

90' - L'arbitro non concederà recupero quasi certamente.

88' - Ripartenza del Napoli, che rimette il muso nella metà campo avversaria. Insigne per Mertens, ma il suo tiro-cross è imprendibile per Callejon.

86' - VIDAL! Ci prova il cileno da fuori: il tiro morbido però non centra lo specchio della porta.

84' - Giropalla del Barcellona, il Napoli ora non attacca più di tanto il portatore di palla.

82' - Il Napoli è ancora in grande difficoltà sul pressing avversario. Il Barcellona fa quello che vuole.

80' - Tentativo di Gaetano dalla distanza: il suo destro termina fuori, non di molto.

78' - Napoli adesso completamente in bambola. Tanti errori da tutti gli azzurri.

76' - RAFINHA! Imbucata per l'ex Inter, che rientra sul mancino e calcia a giro. Blocca Meret.

75' - Sostituzione per il Barcellona: fuori Dembelé, dentro Abel Ruiz.

72' - Placcaggio di Mario Rui a Dembelé: giallo per il terzino azzurro.

70' - Dopo un paio di minuti per il cooling break, le squadre tornano in campo.

67' - Sostituzione per il Napoli: fuori Verdi, dentro Gaetano.

66' - Cambi per il Barcellona: Griezmann, Semedo, Aleñá, Piqué e Luis Suárez fuori, dentro Arthur, Arturo Vidal, Rafinha, Coutinho e Umtiti

63' - POKER DEL BARCELLONA! SEGNA ANCHE DEMBELE'! I blaugrana si portano sul 4-0 con un bel tiro ad incrociare di Ousmane Dembelé che supera Meret. Azzurri irriconoscibili.

62' - Due cambi per il Napoli: fuori Hysaj e Ghoulam, dentro Di Lorenzo e Mario Rui.

61' - Il Napoli non riesce a reagire dopo l'uno-due devastante del Barcellona.

58' - DOPPIETTA DI SUAREZ! IL BARCELLONA FA 3-0! Ripartenza veloce dei blaugrana con la palla per Dembelé sulla fascia Tocco fuori per Suarez, che calcia a giro di prima intenzione e non dà scampo a Meret dal limite dell'area.

56' - GOL DEL BARCELLONA! GRIEZMANN RADDOPPIA IL RISULTATO! Il Barcellona gioca bene. Alena vede un corridoio per Jordi Alba, che parte in posizione dubbia. Cross basso del terzino, per Griezmann è un gioco da ragazzi spingere in fondo al sacco!

53' - Giallo per Semedo per un fallo su Insigne.

50' - Sventagliata in area per Callejon, che sbaglia però un appoggio semplice in area. C'erano tre azzurri liberi in area.

48' - GOL DEL BARCELLONA! A SEGNO SUAREZ! Combinazione volante tra Griezmann e Suarez. Il francese parte da una posizione dubbia e a tu per tu con Meret si fa ipnotizzare. Sulla ribattuta però il portiere azzurro non può nulla: Suarez è il primo a fiondarsi sulla sfera e la mette in fondo al sacco!

46' - Fuori Allan, Chiriches ed Elmas; dentro Zielinski, Luperto e Insigne

00.14 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

23.52 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0. Meglio il Barcellona in questa prima frazione della gara di ritorno per gestione della gara, con qualche occasione in più degli azzurri, anche se nel finale Fabian s'è divorato il gol del possibile vantaggio, pareggiando la grande occasione per Griezmann di inizio gara. Senza il dominio del campo si sente la mancanza di una punta su cui appoggiarsi per salire, a tratti fuori dal gioco Elmas schierato a sinistra da falso esterno per lasciare la mediana a Allan e Fabian. Bene Manolas, decisivo in un paio di occasioni.

46' - FABIAN SPRECA! Dopo un angolo, Verdi arriva a mettere al centro dalla fascia destra. Sul secondo palo è tutto solo Fabian, che può battere a rete, ma non colpisce bene la palla.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

44' - Altra combinazione della premiata ditta Suarez-Dembelé. Dall'interno dell'area calcia El Pistolero: palla deviata in angolo.

42' - Qualche problema fisico per Alena. Entra lo staff sanitario, ma nulla di grave.

41' - DEMBELE'! Fiammata dell'ex Bortussia Dortmund in mezzo a Chiriches e Fabian: dribbling e tiro, ma poco angolo e Meret blocca in due tempi.

39' - Tiraccio di Verdi dopo una ribattuta sbagliata della difesa del Barça: sfera lontana dai pali.

38' - Sventagliata di Fabian sulla corsia sinistra verso Ghoulam. Intuisce tutto la retroguardia catalana.

35' - OCCASIONE BARCELLONA! La formazione di Valverde tesse una buona trama. Cross basso per Dembelé, che va al tiro, ma Allan mura.

34' - Il Napoli rimette il becco nell'area avversaria. Lancio nello spazio per Mertens, che va in campo aperto. Il suo tiro però viene murato da Piqué.

32' - Allan scucchiaia in area senza alcuna precisione: palla direttamente a ter Stegen.

31' - Sergi Roberto va in percussione, poi apre a destra. Sul cross chiude la retroguardia azzurra.

29' - Apertura per Callejon, ma chiude senza troppi problemi il Barcellona.

26' - Il Napoli prova a reagire in questa fase, guadagnando qualche metro, ma senza rendersi pericoloso.

24' - Scontro di gioco, Ghoulam ha la peggio e lamenta problemi al volto. Si ferma il gioco: l'occasione per il cooling break.

23' - Nulla di fatto per il Napoli sul piazzato. Sulla ripartenza, invece, gli azzurri si salvano col retropassaggio rischioso verso Meret.

22' - Mertens va profondo da Verdi, sulla fascia destra. L'ex Bologna rientra e viene sgambettato: punizione per il Napoli.

21' - Lungo giropalla del Barcellona, che tiene il pallino del gioco con la sua grande qualità di palleggio.

19' - Iniziativa di Verdi, che prova ad andare in dribbling in mezzo a due, ma viene chiuso dal rientro di de Jong.

18' - Napoli in difficoltà sulla costruzione bassa contro il pressing molto aggressivo del Barcellona.

17' - Altra bella azione in velocità del Barcellona, ma Meret esce sul lancio in profondità e sventa la minaccia.

14' - GRIEZMANN SPRECA! Palla per Suarez sulla sinistra, sul lato corto dell'area, dopo un contatto dubbio con Hysaj protagonista. Tutto regolare, l'uruguaiano confeziona il cioccolatino per Griezmann in area, ma il francese spara a lato.

12' - Palla in profondità per Suarez, beccato però in offside.

10' - Combinazione tra Suarez e Dembelé nello stretto. Dopo un rimpallo l'ex Liverpool crossa, ma nella zona di Hysaj, che alleggerisce col petto verso Meret.

9' - Napoli in difficoltà sul pressing alto del Barcellona. Molto aggressiva la formazione di Valverde.

7' - Percussione di Ghoulam sulla corsia sinistra. L'algerino arriva a calciare, ma non centra lo specchio della porta.

6' - Allan recupera un ottimo pallone fuori area e subisce l'entrataccia dell'avversario. Applausi da Ancelotti.

3' - Barcellona piuttosto aggressivo in avvio. Il Napoli già due volte ha dovuto liberare l'area di rigore.

23.05 - PARTITI!

23.00 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: tutto pronto per Napoli-Barcellona.

22.46 - Cambio dell'ultim'ora in casa Napoli. Nel pre-partita Arkadiusz Milik ha risentito di un affaticamento muscolare e sarà rimpiazzato da José Maria Callejon, come annunciato dal club azzurro tramite Twitter.

22.29 . Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

22.05 - FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Callejon, Fabian, Verdi, Mertens.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Alena; Dembelé, Suarez, Griezmann

21.52 - Giovanni Di Lorenzo, laterale destro del Napoli, a poco più di un'ora dalla seconda sfida in pochi giorni col Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. (Clicca qui)

21.45 - Il Napoli non indosserà nuovamente la maglia azzurra per la sfida contro il Barcellona, come fatto all'andata. Stavolta sarà in bianco, con la seconda divisa, come ha svelato il club partenopeo stesso tramite Instagram.

21.15 - La squadra è arrivata al Michigan Stadium. Surreale siparietto all'ingresso: prima di entrare nell'impianto, i cani antiesplosivo hanno controllato tutti i borsoni della squadra. Trattamento usuale, a quanto pare, negli eventi statunitensi.

21.00 - Il Napoli è in partenza verso il Michigan Stadium, dove stasera sfiderà per la seconda volta in pochi giorni il Barcellona nell'ultimo test di questa pre-season. Su Instagram il club azzurro ha mostrato le immagini e ha scritto: "Pronti ad andare!".

Si scende in campo per la Liga-Serie A Cup, la prima edizione di una competizione estiva che mette di fronte squadre italiane e spagnolo. Al Napoli serve un 3-1 per 'vincere' col Barcellona. (Clicca qui per il regolamento)

L'impianto di Ann Arbor è il secondo stadio più grande al mondo, dietro solo al Rungrado May Day Stadium di Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Il Michigan Stadium normalmente è la casa dei Michigan Wolverines, la squadra di football americano dell’Università del Michigan.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Barcellona, secondo test contro i catalani che si terrà tra poco (calcio d'inizio alle 23) al Michigan Stadium di Ann Arbor, il secondo stadio più grande del mondo con una capienza di 109.901 spettatori.