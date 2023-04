RILEGGI LIVE - Napoli-Salernitana 1-1 (62' Olivera, 84' Dia): pari al Maradona, festa Scudetto rimandata!

Fonte: Dal Maradona, Francesco Carbone

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non va oltre il pari al Maradona contro la Salernitana e deve rimandare la festa per l’aritmetico Scudetto: 1-1 il risultato finale.

16:55 - FINISCE QUI!

90'+3 - RRAHMANI!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore azzurro salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Ochoa non ha problemi nel bloccare il pallone centralmente.

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero.

89' - Ultime sostituzioni per il Napoli, Spalletti prova il tutto per tutto: dentro Simeone e fuori Lobotka. Entra anche Ndombele al posto di Anguissa.

88' - KVARATSKHELIA!! NAPOLI VICINISSIMO AL VANTAGGIO!! Trova spazio sulla sinistra il georgiano che calcia a giro dall'interno dell'area. Ochoa si supera respingendo il pallone.

85' - Quinto cambio nella Salernitana: fuori Daniliuc, dentro Lovato.

84' - GOL DELLA SALERNITANA! Dia punta Osimhen all'altezza del lato destro dell'area di rigore, converge verso il centro e fa partire una conclusione col mancino che supera Meret.

83' - Cambio per il Napoli: fuori Olivera e dentro Juan Jesus.

81' KVARATSKHELIA!!!! NAPOLI AD UN SOFFIO DAL RADDOPPIO!!!! Aggancio del georgiano che accelera, entra in area e calcia in diagonale con la sfera che termina di un soffio sul fondo.

78' - Osimhen prova la conclusione dalla lunga distanza: destro forte ma centrale allontana Ochoa.

74' - PIATEK! L'attaccante della Salernitana riceve sul lato destro dell'area di rigore e calcia di prima intenzione. Il pallone termina non lontano dalla porta difesa da Meret.

73' - Osimhen cerca lo spunto su Daniliuc. Il difensore della Salernitana lo ferma con una scorrettezze e viene ammonito dal Marcenaro. Calcio di punizione in favore del Napoli.

71' - Intervento falloso di Olivera ai danni di Dia. Marcenaro vede tutto e ferma il gioco comandando un calcio di punizione per la Salernitana e ammonisce il difensore del Nap

69' - PIATEK!! Il diagonale del polacco è facile preda di Meret blocca a terra.

68' - Doppia sostituzione in casa Salernitana: fuori Vilhena, dentro Piatek. Esce anche Bradaric, dentro Bohinen.

65' - Ancora Napoli in avanti con un traversone verso il centro dell'area di rigore. C'è una deviazione da parte di Daniliuc che mette in corner. Incontenibile il pubblico sugli spalti del "Maradona".

64' - Il Maradona e tutta Napoli sono letteralmente impazziti. La squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio 1-0 sulla Salernitana e in questo momento sarebbe aritmeticamente campione d'Italia.

62' - GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!!!! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Olivera salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Il pallone si insacca nell'angolino alla destra di un incolpevole Ochoa.

60' - Doppio cambio per il Napoli: escono Zielinski e Lozano ed entrano Raspadori ed Elmas.

56' - ZIELINSKI! Flipper nell'area della Salernitana che favorisce Zielinski: il polacco prova la rovesciata ma il pallone si alza sopra la traversa.

54' - Zielinski blocca una possibile ripartenza della Salernitana: fallo e giallo.

53' - Osimhen stacca di testa e prova a servire in profondità lo scatto di Lozano. Si accende un flipper che favorisce al chiusura tempestiva da parte di Pirola.

50' - KVARATSKHELIA! Il georgiano si accentra, vede lo spazio e prova il tiro a giro: destro che termina di poco alto sopra la traversa.

48' - Grande giocata di Anguissa che entra in area palleggiando di testa dopo un ottimo suggerimento di Osimhen. Si oppone con il corpo Daniliuc che riesce a frenare l'avversario.

46' - Cambio all'intervallo per la Salernitana: fuori Candreva e dentro Botheim.

16:04 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Salernitana, non si sblocca il match del Maradona. Squadre negli spogliatoi.

15:46 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

43' - Di Lorenzo riceve sul lato destro dell'area di rigore e prova una conclusione verso Ochoa: respinge Candreva.

41' - ANGUISSA! Botta dalla distanza del centrocampista del Napoli che impegna Ochoa, bravo a deviare il destro del camerunense.

39' - ZIELINSKI!! Il polacco si accentra e prova a servire il taglio di Lozano. Il suo passaggio è potente e diventa quasi un tiro che termina non di molto sul fondo.

33' - Lungo giro palla del Napoli. Si difende molto bene la Salernitana che chiude le linee di passaggio agli avversari.

30' - Kvaratskhelia sradica il pallone a Mazzocchi e serve in orizzontale Anguissa. Il centrocampista del Napoli prova la conclusione ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo.

26' - Si fa vedere anche la Salernitana con Mazzocchi che effettua un cross insidioso dalla corsia di destra: Meret esce ma non riesce a bloccare, allontana poi la difesa azzurra.

25' - DI LORENZO!! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il capitano del Napoli colpisce di testa e gira verso Ochoa ma il pallone termina alto sopra la traversa.

23' - OSIMHEN! Zielinski si incarica della battuta di un calcio da fermo, pallone scodellato all'interno dell'area per Osimhen che svetta più in alto di tutti: attento Ochoa che devia in corner.

21' - Osimhen prova a cercare Kvaratskhelia al centro dell'area ma si chiude molto bene la difesa della Salernitana.

17' - Di Lorenzo avanza e serve in profondità Osimhen. Il passaggio del capitano del Napoli è impreciso con il pallone che termina direttamente a fondo campo.

14' - Il Maradona sta spingendo senza sosta il Napoli alla ricerca del gol del vantaggio.

12' - OLIVERA! Anguissa appoggia a rimorchio per Olivera che calcia di prima intenzione col mancino ma la palla si spegne sopra la traversa.

10' - Zielinski va alla battuta di un calcio da fermo: torre sul secondo palo che favorisce Di Lorenzo, Candreva copre bene la rimessa dal fondo.

7' - OSIMHEN!! Percussione di Lobotka fermato da ottimamente da Gyomber. Il pallone arriva a Lozano che effettua un cross per l'attaccante ma il suo colpo di testa è facile preda di Ochoa.

6' - Lungo giro palla del Napoli alla ricerca del varco giusto per punire la Salernitana.

3' - Di Lorenzo prova a passare su Coulibaly all'altezza della linea mediana di campo. Tocco di mano da parte del centrocampista della Salernitana, Marcenaro assegna una punizione per il Napoli.

2' - OSIMHEN! Lozano si lancia in contropiede sulla corsia di destra, arriva quasi sul fondo e pennella un cross morbido per Osimhen che stacca di testa: pallone di poco a lato.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:55 - Squadre in campo. Tutto pronto per l'inizio del match.

14.48 - Prima del match contro la Salernitana, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn: "Si cerca di essere coerenti con quello che sé stato il pensiero di tutta la stagione. Noi non dobbiamo fare delle inversioni o cercare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto finora. Dobbiamo rafforzare quello che è stato il nostro obiettivo di partita. La nostra ricerca di gioco di squadra e collettivo".

Tutto questo se lo aspettava così?

"Non mi aspetto e non mi aspettavo niente. E' chiaro che si impara a conoscere le persone e questo è il minimo dopo averle conosciute. Se riuscissimo a fare quei punti che ci mancano sarà di più di tutto questo".

Come ha visto i ragazzi?

"Li ho visti molto bene. C'era il rischio che, portandoli in ritiro, la partita iniziasse ieri a mezzanotte. La partita inizia alle 15, c'è da giocarla in quell'ora e quarantacinque e c'è da prendere le decisioni giuste per le gara".

14.42 - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Salernitana: "C'è una bellissima atmosfera all'esterno dello stadio. Noi siamo concentrati sulla partita, abbiamo una gara da vincere e siamo focalizzati su questo".

Il capitano del Napoli che può raggiungere questo traguardo.

"Non c'ho pensato tanto. Io e tutta la squadra abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata bene perchè per noi è fondamentale".

14.37 - Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "In questi stadi e questi momenti dobbiamo sfruttarli al massimo. Dobbiamo sfidare quelli che sono stati i migliori in questo campionato e questa è un'opportunità per noi per crescere: sfidare con i nostri mezzi fare la partita con le nostre idee per creare difficoltà a questo Napoli e cercare di prendere il risultato, ovvero la vittoria".

14.35 - Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Napoli: "La mia prima partita al Maradona, sento tante emozioni. In queste circostanze però vanno messe da parte perchè siamo professionisti, serve l'esperienza per farlo. È una partita importante, anche per noi perchè stiamo facendo un cammino che dovrà portarci alla salvezza".

14.05 - Boato clamoroso al Diego Armando Maradona al momento del gol dell'Inter. La rete di Lautaro Martinez contro la Lazio che vale al momento il pareggio ha fatto letteralmente esplodere i tifosi azzurri.

13.47 - Sono ufficiali le formazioni del derby campano tra Napoli e Salernitana. Nessuna sorpresa di formazione da parte di Spalletti che schiera i titolarissimi per la gara che potrebbe assegnare il terzo scudetto al Napoli. Tra i pali Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Kim al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mediana Lobokta in cabina di regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Tridente con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.

13.35- Come annunciato ieri dallo speaker del Napoli Decibel Bellini, è iniziato da pochi minuti il dj set allo stadio Diego Armando Maradona. L’atmosfera sugli spalti è fantastica con i tifosi che si stanno scatenando al ritmo di musica.

13:32 - A meno di un’ora e trenta dall’inizio di Napoli-Salernitana, il clima all’interno dello stadio Maradona è già incandescente. Seppur non ancora pieno, i tifosi azzurri al momento presenti sono letteralmente scatenati con cori di incitamento alla squadra e bandiere. L’atmosfera è già elettrica.

13.05 - Il pullman del Napoli è appena partito da Pozzuoli, dove gli azzurri erano in ritiro da stamani, in direzione Fuorigrotta. L'autobus del Napoli si è fatto strada tra un'incredibile moltitudine di tifosi che con bandiere e fumogeni salutavano il passaggio dei loro beniamini.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Salernitana! La squadra di Luciano Spalletti è ad un passo dal coronare il sogno e riportare a Napoli lo scudetto. Le sorti degli azzurri sono legate anche a Inter-Lazio, in caso di non vittoria della Lazio e vittoria contro la Salernitana il Napoli sarà campione d'Italia per la terza volta nella sua storia.