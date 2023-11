RILEGGI LIVE - Napoli-Union Berlino 1-1 (39' Politano, 53' Fofana): solo un pari per gli azzurri!

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non va oltre il pari in casa contro l’Union Berlino. Sciupata una grande occasione di ipotecare il discorso qualificazione.

20:47 - FINISCE QUI!

90'+6 - Assedio finale del Napoli si chiude a riccio l'Union Berlino. Cross di Anguissa messo fuori dalla difesa tedesca.

90'+5 - CAJUSTE! Lindstrom mette una palla tagliata sul primo palo per Cajuste che in equilibrio precario non riesce a colpire bene.

90'+2 - CHE OCCASIONE PER L'UNION BERLINO! Inserimento a rimorchio di Tousart dopo un gran lavoro di Fofana e il velo intelligente di Becker. Sfera sul fondo.

90' - Vengono concessi 7 minuti di recupero.

90' - Cambio per il Napoli: Cajuste rimpiazza Zielinski.

89' - Nuovo ammonito in casa Napoli: giallo a Simeone per il fallo tattico commesso su Kràl.

87' - Altra mossa di Garcia che getta nella mischia Lindstrom al posto di Politano.

86' - SIMEONE! Raspadori va sul fondo e crossa col mancino al centro per Simeone che colpisce di testa ma non inquadra la porta.

83' - KVARATSKHELIA! Contropiede gestito male dal georgiano che si crea lo spazio per il tiro ma conclude debolmente, tra le braccia di Ronnow.

82' - RRAHMANI! Politano pesca il kosovaro sul primo palo, alto di poco sopra la traversa il suo colpo di testa.

80' - Due sostituzionin anche per l'Union Berlino: Gosens e Aaronson prendono il posto di Haberer e Roussillon.

78' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Simeone e Olivera al posto di Mario Rui e Lobotka.

76' - Problemi per Lobotka, lo slovacco è rimasto a terra dolorante dopo un pestone di Tousart.

75' - Raspadori perde l'attimo per calciare in porta facendosi rimontare dalla difesa dell'Union.

74' - Di Lorenzo calibra un cross basso per Raspadori, disturbato con mestiere da Bonucci. La fa sua Ronnow.

70' - Altri due cambi per l'Union Berlino: Tousart prende il posto di Rani Khedira. Al posto di Laidouni entra Kràl.

69' - Lancio in verticale di Bonucci per l'attacco alla profondità di Becker, contenuto dalla retroguardia azzurra. Lobotka fa ripartire a Di Lorenzo che non si capisce con Kvaratskhelia.

68' - TRIMMEL! Ripartenza pericolosa dell'Union Berlino che libera al tiro il nuovo entrato. Ci mette i pugni per respingere Meret.

66' - Trattenuta di Jaeckel ai danni di Politano: fallo e giallo.

65' - Prima sostituzione per l'Union Berlino: esce Juranovic ed entra Trimmel.

62' - POLITANO! L'esterno azzurro parte da destra per rientrare sul sinistro e calciare, Haberer gli sporca la conclusione in calcio d'angolo.

60' - Troppi errori tecnici del Napoli in questa fase della partita.

56' - OCCASIONE UNION! Altra ripartenza molto pericolosa dei tedeschi, cross basso di Roussillon per Becker contenuto in calcio d'angolo da Natan.

55' - RRAHMANI! Colpo di testa centrale del kosovaro. Blocca a terra Ronnow.

54' - MARIO RUI! Kvaratskhelia premia la sovrapposizione del portoghese, che per poco non sorprende Ronnow con una conclusione deviata.

53' - GOL DELL'UNION BERLINO! Contropiede letale dei tedeschi che puniscono un Napoli troppo sbilanciato, Meret respinge la prima conclusione di Becker ma si arrende a quella di Fofana.

52' - Azione insistita di Kvaratskhelia, palla offerta a Zielinski che non riesce a trovare la porta.

49' - Ancora un passaggio filtrante di Laidouni per l'attacco alla profondità da parte di Becker, sul quale rinviene anticipandolo Di Lorenzo.

47' - POLITANO! Sugli sviluppi di calcio d'angolo l'esterno d'attacco azzurro tenta la conclusione al volo ma colpisce male spedendo alle stelle.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi 22 del primo tempo.

19:54 - INIZIA LA RIPRESA!

Napoli in vantaggio al termine della prima frazione grazie al gol di Politano. Squadre negli spogliatoi.

19:36 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45'+5 - Raspadori cerca la giocata nell'area piccola sbattendo sul muro berlinese. Riparte l'Union con Fofana, fermato fallosamente.

45' - Vengono concessi 5 minuti di recupero.

41' - Giallo per Bonucci in seguito ad una trattenuta su Raspadori, lanciato in campo aperto.

39' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Kvaratskhelia premia la sovrapposizione a sinistra di Mario Rui, sul cross teso portoghese arriva Politano che con un tocco sporco batte Ronnow.

37' - POLITANO! Errore in uscita di Jaeckel, prova ad approfittarne l'esterno d'attacco azzurro ma sulla traiettoria del suo destro c'è Raspadori che la devia sul fondo.

36' - Khedira intercetta un buon pallone e lo appoggia su Laidouni che si invola verso l'area del Napoli, lo ferma Anguissa.

33' - GOL ANNULLATO! Dopo la review, l'arbitro annulla il gol del Napoli per il fallo di Di Lorenzo. Si resta sullo 0-0.

32' - Va a rivedere l'azione al monitor Makkiele, per valutare meglio un potenziale fallo del capitano azzurro su Roussillon.

30' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Palla morbida dalla sinistra di Mario Rui per lo stacco imperioso da parte di Di Lorenzo, al centro dell'area arriva Anguissa che deve soltanto spingere in rete di testa.

26' - Palla dentro velenosa di Raspadori per il taglio di Di Lorenzo, capisce tutto Roussillon che si rifugia in calcio d'angolo.

24' - PALO DI NATAN! Cross perfetto di Zielinski alla ricerca di Natan, rimasto in area dopo un calcio d'angolo. Colpo di testa perfetto del brasiliano con Ronnow battuto, ma la sfera si stampa sul palo.

21' - Percussione centrale di Anguissa, fermato però da Diogo Leite.

18' - RASPADORI! Napoli ancora pericoloso, l'attaccante azzurro viene contenuto nuovamente in calcio d'angolo.

17' - ZIELINSKI! Tacco smarcante di Raspadori, sul pallone irrompe il centrocampista polacco concludendo sul primo palo. Ronnow si salva in corner.

12' - Bella combinazione in velocità tra le due punte Becker e Fofana. Meret legge bene il cross facendo sua la sfera.

10' - Allarme rientrato in casa Union: nessun problema per Leite, riprende il gioco.

9' - Piccolo problema fisico per Leite che resta a terra: Makkelie ferma il gioco e permette l'ingresso dello staff medico.

6' - RRAHMANI! Dalla bandierina va Zielinski che pesca la testa del kosovaro che prende bene il tempo ma non riesce a indirizzare nello specchio.

5' - Inizio forte del Napoli in questi primissimi minuti, altro corner.

4' - Verticalizzazione per Becker che calcia forte sul primo palo. Blocca senza problemi Meret.

2' - Fraseggio prolungato del Napoli alla ricerca di spazi. Cross di Di Lorenzo verso Raspadori, chiuso in calcio d'angolo.

18:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

18:42 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso in campo.

18:38 - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Infinity a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l'Union Berlino: "Come ha detto il mister, in Champions non ci sono gare facili. Non dobbiamo pensare al fatto che hanno perso 12 gare di fila, noi dobbiamo pensare solo a giocare un bel calcio, vincere, e portare a casa tre punti importantissimi".

Come sta andando il processo di costruzione di questo nuova Napoli? Non è il nuovo Napoli, questo è lo stesso Napoli che c'era con Spalletti. Ora con il nuovo allenatore cercheremo di assimilare le sue idee e metterle in campo".

18:31 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity: "Non dobbiamo farci ingannare dal periodo complicato dell'Union, le gare sono tutte da giocare. All'andata ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo mettere in campo grande determinazione".

Raspadori? "Ë stato un investimento importante della società, c'è stato grande lungimiranza: è un ragazzo straordinario, anche umanamente. È uno dei titolari della nazionale italiana, questo ci riempie di orgoglio".

Osimneh? "È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile. Fiducia per il rinnovo? Ne stiamo parlando da qualche mese, è una trattativa che è andata un po' per le lunghe: vedremo strada facendo".

18:15 - Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l'Union Berlino: "Questa partita vale tanto, è importante giocare anche bene senza guardare come ci arrivano loro. Dobbiamo fare il massimo per prenderci i tre punti, ma dopo di questa ci sono altre due partite da giocare. La qualificazione agli ottavi non si decide oggi".

Maradona stadio amico? "Non è mai facile giocare qui, ma è sempre un grande onore farlo con questa maglia. In questo inizio di stagione stiamo avendo un po' di difficoltà in casa ma ci fa sempre piacere giocarci, cercheremo di portare a casa questi tre punti importantissimi".

La rete di Salerno può essere la svolta? "Non lo so, ho fatto un gol che può valere tanto, ma vediamo".

17:40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni di Napoli-Union Berlino, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Rudi Garcia non fa alcun tipo di turnover e riparte dalle sue certezze. In difesa rientra Natan dalla squalifica, a sinistra Mario Rui viene preferito a Mathias Olivera. Centrocampo il solito, così come in attacco. Nell'Union Berlino, a differenza dell'andata, c'è Bonucci titolare. Ecco i due undici scelti dagli allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofan

17:20 - Il Napoli è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona, dove alle 18:45 sfiderà l'Union Berlino nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il pullman che trasporta i calciatori e lo staff è stato accolto da diversi tifosi.

16.00 - Dopo gli scontri tra i tifosi tedeschi e le forze dell'ordine nella serata di ieri, i disordini in città sono proseguiti anche oggi. Stando a quanto riferito dall'Ansa, si sono verificati alcuni tafferugli tra i supporters dell'Union Berlino e quelli del Napoli in zona Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona.

15:45 - I tifosi dell'Union Berlino si sono dati appuntamento in centro città, a Piazza Municipio. La zona in questi minuti risulta presidiata dalle forze dell'ordine. Come di consueto per le gare di Champions, è stata instituita una fan zone, con i pullman dell'AMN che trasporteranno i supporters tedeschi muniti di biglietto al Maradona.

In tribuna con ogni probabilità ci sarà anche Victor Osimhen. E' atteso da società e staff di rientro dalla Nigeria dove ha risolto delle problematiche familiari e proseguite le terapie. Dovrebbe seguire la partita dei compagni dopo un punto sul suo recupero fisico per capire quando potrà iniziare anche il lavoro a parte sul campo. L'obiettivo è recuperarlo per la sfida contro l'Atalanta dopo la sosta per le nazionali.

Garcia non vuole sorprese ed anche per questo non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultimo match di Salerno. Rientra Natan in difesa, in coppia con Rrahmani (che poi salterà l'Empoli, domenica è in programma il recupero del Kosovo) con Di Lorenzo a destra ed il ritorno di Mario Rui a sinistra. In mediana Zielinski, Lobotka ed Anguissa ed in attacco Politano e Kvaratskhelia ancora in supporto di Raspadori, ieri protagonista anche in conferenza stampa.

"Nessuna gara è facile, è la Champions - le parole di Garcia in conferenza -. L'avversario non è in buon momento, ma quando incontri una delle squadre che si è qualificata per la Champions dai cinque maggiori campionati, non incontri mai una piccola squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile, lo dimostra anche il match a Madrid che persero solo allo scadere", l'analisi di Garcia su una squadra che è in caduta libera sotto il profilo dei risultati, ma che finora ha perso soltanto sul filo le tre gare di Champions, compresa quella in casa col Napoli subendo pochissimo fino al gol di Raspadori.Il ritorno

Il Napoli ha l'occasione per chiudere i giochi. A Fuorigrotta arriva l'Union Berlino, al momento del sorteggio l'avversario diretto dei partenopei per l'accesso agli ottavi alle spalle del Real Madrid, oggi invece fanalino di coda del raggruppamento e reduce da ben 12 ko di fila tra campionato e Champions. La squadra di Rudi Garcia con tre punti può indirizzare definitivamente il girone, considerando l'impegno del Braga al Bernabeu, aspettando poi soltanto l'aritmetica nella prossima giornata.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Union Berlino