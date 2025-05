De Bruyne, il Napoli ha già fatto tutto ciò che poteva: ora attende una risposta

Il Napoli ci sta provando seriamente da tempo per Kevin De Bruyne. Il ds Manna è già stato a Manchester, ha parlato col giocatore e gli ha presentato il progetto oltre ad un’offerta biennale (con bonus alla firma) a cifre naturalmente distanti dalle sue attuali (l’ultimo stipendio arriva a circa 23 milioni di euro) ma comunque extra budget rispetto ai parametri del club. Il Napoli aspetta una risposta, scrive il Corriere dello Sport, raccontando che curerebbe tutti i dettagli, dagli spostamenti vari alla sistemazione definitiva.

La moglie, Michele Lacroix, è già stata in città nei giorni scorsi per visitare degli appartamenti: il tema della casa è centrale, secondo il quotidiano, per l'arrivo del belga - 34 anni a giugno - che quest’anno ha saltato 12 partite per un problema al bicipite femorale. Da aprile però ha ripreso a essere titolare fisso: ha segnato 2 gol nelle ultime 4 per un totale di 108 con quasi 200 assist all’attivo in 418 partite col City dal 2015. Ha vinto sei volte la Premier e la Champions nel 2023 - in finale con l’Inter - arrivando terzo al Pallone d’Oro un anno prima dietro Benzema e Sané.