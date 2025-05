Festa Scudetto, la prima bozza: due bus per la squadra ed un percorso suggestivo

E’ durato un paio d’ore il faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il restyling del Maradona. I due, con i relativi staff, poi si sono spostati in Prefettura e con il Prefetto Michele Di Bari s’è parlato anche dell’eventuale festa Scudetto. La certezza - rivela Il Mattino - è che non ci sarà un bus con i giocatori a bordo, ma ben due, per sfilare sul Lungomare.

Mergellina-Piazza Vittoria andata e ritorno, sarà il miglio azzurro, la prima indicazione sul percorso dallo stadio. Un modo per far felice in quel caso tutti i tifosi azzurri e non solo chi riuscirà ad assicurarsi un biglietto al Maradona. L’ultima parola, ovviamente, toccherà al Prefetto ma con garanzie sull’ordine pubblico non si opporrà. In questo senso un tavolo sulla sicurezza si aprirà la prossima settimana.