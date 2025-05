De Bruyne, il Napoli spinge per la firma entro il 10 giugno: c'è la finestra di mercato extra

vedi letture

Non solo un sogno ed una suggestione, ma una possibilità concreta. Kevin De Bruyne è un obiettivo del Napoli ed il club partenopeo - rivela Il Mattino - sta provando a fare in modo che la fumata bianca arrivi già nella prima finestra del mercato estivo, quella che si aprirà prima del Mondiale, dal primo al 10 giugno (e che vale per tutti ci club di serie A). La stella del City ha già salutato i Citizens, ma le offerte non mancano:

non c’è solo il Napoli, ma ci sono anche i maxi-ingaggi della Mls e della Saudi League, anche se quella di De Laurentiis a livello calcistico lo sta stuzzicando. Il Napoli offre un contratto biennale con opzione per un terzo anno e bonus alla firma. Il nodo naturalmente è l’ingaggio, lontano da quello attuale al City, ma la prospettiva di restare ad altissimi livelli a Napoli - città dove si è anche sposato - stanno facendo riflettere il belga.