RILEGGI LIVE - Prefetto di Napoli: "Si gioca domenica, per l'orario decide la Lega". Sindaco Manfredi: "Area pedonale nel centro. Ecco tutte le misure". ADL: "Festa solo al Maradona"

Con ogni i probabilità Napoli-Salernitana sarà stata spostata a domenica 30 aprile alle 15. Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, insieme al Questore e al Sindaco di Napoli interverranno a breve in conferenza stampa per ufficializzare lo slittamento e spiegare i dettagli e i motivi che hanno portato alla decisione di slittare la gara. Presente virtualmente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che è in collegamento.

19:08 - INIZIA LA CONFERENZA

Prefetto Palomba: "Nei giorni scorsi avevamo fatti un comitato in cui si era valutato anche in considerazione del periodo particolarmente complesso con una serie di eventi nella zona di Fuorigrotta la necessità per evitare sovrapposizioni di eventi e di misure ma anche in tema di viabilità Noi avevamo proposto l'opportunità di valutare a livello centrale l'eventuale differimento della partita, anzichè sabato alle ore alla giornata di domenica. La fissazione dell'orario non è di competenza del prefetto ma la Lega pare abbia anticipato alle 15. Aspettiamo l'ufficialità. Mi accingo anche alla luce del parere dato poche ore fa dal CASMS ad adottare un provvedimento di urgenza con il quale determino lo spostamento della partita per le ragioni che vi dicevo in precedenza. Le ordinanze del prefetto possono essere anche per necessità pubbliche e non soltanto per ordine pubblico. Abbiamo convenuto di adottare questa determinazione perchè saranno giornate convulse e l'eventuale mantenimento della giornata del sabato avrebbe determinato la necessità di predisporre servizi sia sabato che domenica con risorse che venivano quasi duplicate. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure che ora vi verranno indicate. La necessità ad esempio di chiudere dei varchi è perchè abbiamo ragionato su una grande zona pedonale in modo tale che riusciamo a governare la mobilità dei tifosi. C'è un piano sanitario, di tutela dei monumenti. Abbiamo lavorato in maniera preventiva sperando che quello che abbiamo messo a punto possa essere una governance di questo evento che tutti aspettiamo da 33 anni, ovviamente in piena sintonia con De Laurentiis che ha partecipato a tutti gli incontri in cui sono state assunte le determinazioni. C'è stata una piena condivisione e domenica mattina ci sarà alle 12:30 Inter-Lazio e a seguire probabilmente alle 15 Napoli-Salernitana"

Sindaco Manfredi: "Siamo arrivati alla conclusione che speravamo, ovvero di concentrare domenica i due eventi sportivi legati a Inter-Lazio e Napoli-Salernitana che possono determinare un risultato definitivo per la conclusione del campionato. Questa è stata una richiesta fatta per garantire una migliore gestione delle risorse che dobbiamo mettere in campo dal punto di vista dei sistemi di trasporto e di sicurezza in un fine settimana lungo e denso. C'è il Comicon, una partita decisiva di Basket, il primo maggio con una serie di eventi in città che prevede un dispiegamento di forze che è straordinario e doveva essere ben bilanciato. Insieme alle questura e alle forze dell'ordine l'idea che è stata messa in campo è garantire la massima libertà per la gioia tanto attesa da 33 anni, però facendo in modo che si possa garantire la sicurezza di tutte le persone e non solo. Speriamo possa avvenire domenica ma questi dispositivo è replicabile eventualmente gli altri giorni qualora domenica non sia la giornata giusta. Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa. Analogamente garantire nell'area del centro storico che sia una festa a piedi e senza scorribande di automobili e motorini che potrebbero essere incompatibili con la gioia e la sicurezza. Per questo motivo ci sarà un grande impegno del comune, ci sarà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e qualora ci saranno i festeggiamenti si protrarrà fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì. sarà un'area pedonale presidiata ai varchi da polizia municipale e forze dell'ordine. Ci sarà anche il presidio di alcuni monumenti individuati affinchè non vengano danneggiati. Sarà una bellissima festa e sarà fatta con responsabilità. Napoli è una città che saprà festeggiare".

Prefetto di Napoli: "Da domenica mattina istituiremo un Centro Soccorsi con istituzioni e centro mobilità"

ADL in collegamento: "Sono estremanente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state ffatte queste riunioni atte a non lasciare al caso gli accadimenti. Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo al Coppa Italia e la Supercoppa e il passagigo in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezzaa. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo, oltre che nel calcio anche come città.

Bus scoperto? Non abbiamo ancora deciso nulla, stavamo aspettando la Lega e le decisioni del Ministero degli interni. L'orario lo stiamo ancora aspettando dalla Lega perchè è di sua competenza, non compete a noi. Ancora non sappiamo circostanziare e prevedere quello che si potrà fare. Ma credo che come mi ha spiegato il sindaco, domenica e lunedì saranno due giornate piene di accadimenti: presumo ci sia una presenza inaudita di tantu ingorghi e noi vogliamo evitare che il calcio Napoli aggiunga caos al caos e prevedo che i festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona".

Prefetto di Napoli: "Stiamo lavorando ai festeggiamenti del 4 giugno e presto tutto sarà definito".

ADL in collegamento: "Oggi ho visto strade preparate con l'essenza della napoletanità con immagini di Maradona ma anche Troisi e De Filippo: la napoletanità, quella che poi fa nascere la supremazia della bellezza. Quella bellezza che i nostri registi decantano. Il problema credo che non ci sia in quanto i nostri concittadini stanno vivendo questo evento come un evento che gli appartiene. Non per colpa del caso è accaduto solo dopo, ma è un altro discorso. Diamo dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e tranquillità, si può credere di essere straordinari come questa città dimostra da secoli".

Prefetto di Napoli: "La previsione di quante persone ci possano essere è difficile, ma ci aspettiamo centinaia di migliaia. Ci accingiamo, circoscrivendo in un unico giorno il tutto, a chiedere rinforzi solo per domenica. Domani il Questore avrà un tavolo tecnico e come sapete c'era stato un tavolo Nazionale nel quale si era data ampia disponibilità di rinforzi. Domani formalizzeremo una richiesta specifica".

Sindaco Manfredi: "Domenica avremo circa 300-400 vigili più personale di supporto. Voglio mostrare la mia gratitudine alla città e a tutti i dipendenti del comune che hanno manifestato grande disponibilità per garantire la più grande sicurezza possibile".

ADL in collegamento: "Il rinascimento di questa città ha determinato anche stranieri presenti in città e altri che arrivano da tanti paesi. Tutti si sono interessati al fatto X in più, il Napoli Calcio. Mettere in essere, in maniera precauzionale, un piano, è cosa giusta. Il successo del Napoli calcio spinge a far si che venga garantita la sicurezza".

Prefetto di Napoli: "Ci sarà presidio delle stazioni e dei monumenti più importanto della città".

Sindaco Manfredi: "I trasporti saranno aperti fino a mezzanotte con un piano specifico di presidio delle stazioni sia di AMN che EAV e Ferrovia dello Stato, si cercherà di evitare eccessiva presenza di persone all'ingresso. Ci sarà un pre filtraggio per accedere e avere sicurezza massima. Al Largo Maradona è stato fatto un sopralluogo e ci sarà un presidio con alcuni punti che, in caso di eccessiva presenza, porterà al blocco degli accessi".

Prefetto di Napoli: "Anche chi deve andare allo stadio, dovrà muoversi per tempo, anticipando la partenza. Orario di inizio? Non abbiamo espresso gradimento per un orario o l'altro. Da indicazioni che ci arrivano, dovrebbe cominciare alle 15".

ADL in collegamento: "Sono scaramantico ma i miei riti li faccio in segreto: Quando ti regalano un corno, lo devi caricare di positività senza mostrarlo agli altri. Non posso mostrare quale danza farò il giorno prima o poco prima dell'inizio. Udinese-Napoli? Con la calendarizzazione non centriamo nulla, la decisione spetta alla Lega. Ci verrà comunicato l'eventuale tipo di spostamento. Non giocheremo martedì, se sarà mercoledì o giovedì lo vedremo e attendiamo. Non sappiamo ancora se si giocherà domenica alle 15 o alle 17".

19:39 - TERMINA LA CONFERENZA STAMPA