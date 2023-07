RILEGGI LIVE - Presentazione Napoli 2023-24: delirio a Dimaro, ADL annuncia il rinnovo di Di Lorenzo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

21.50 - Viene alzata nuovamente la Coppa dello Scudetto e può proseguire la festa con la musica di Decibel Bellini

21.48 - De Laurentiis a Garcia: "Promessa ai tifosi", e il tecnico ha risposto: "Quella che farà il presidente". De Laurentiis ha aggiunto: "A Castel di Sangro saranno giorni duri anche di mercato, verso il 12 di agosto vi diremo dove potremo arrivare. L'anno scorso promisi lo scudetto, quest'anno con un nuovo allenatore abbiamo un percorso di crescita da fare e una squadra strardinaria. Vediamo il 12 agosto cosa potrò promettervi".

21.47 - ADL ed Edo DL entrano con la Coppa. Il presidente annuncia il rinnovo di Di Lorenzo fino al 2029: "Ringrazio innanzitutto i nostri tifosi che sono venuti davvero così rumorosi, per onorare questa maglia che è la nostra pelle. E vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Noi stiamo lavorando per voi, per esempio, vieni qui: il nostro capitano ha rinnovato fino al 2029". Di Lorenzo: "Ora mi tocca pagare la cena alla squadra. Non mi aspettavo l'annuncio oggi, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto, ma devo ringraziare anche i miei compagni perchè è merito anche loro, siamo una squadra, vi siete meritati la cena. E ringrazio tutti voi, a nome di tutta la squadra, perchè ogni giorno c'è grande entusiasmo e ci fa sempre bene allenarci così e vi ringraziamo, ogni giorno ci fate vedere quanto amore e passione avete verso la squadra". Ancora ADL: "Da domani i rinnovi continuano. E lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece punta ad altri lidi".

21.45 - "C'è solo un presidente" il coro che accoglie ADL che sorride soddisfatto e si gode la scena

21.40 - Delirio per gli attaccanti, in particolare ovviamente per Kvaratskhelia e soprattutto Osimhen

21.37 - Si passa alla difesa: ovazione e coro per Mario Rui, che ringrazia più volte il pubblico

21.35 - Ora è il turno dei giocatori, a partire dai portieri

21.33 - Solito show con Tommy che scatena il pubblico prima dell'ingresso di tutti i magazzinieri

21.30 - Si inizia con le presentazioni a partire da Rudi Garcia: "Mi ha stupito da quando sono arrivato questa felicità dei tifosi. Bellissimo! Grazie del vostro cuore e del sostegno alla squadra". A seguire anche lo staff di Garcia e quello medico

21.25 - C'è spazio anche per un incredibile urlo Champions a Dimaro in attesa della squadra

21.20 - "Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi", atmosfera pazzesca: sono davvero migliaia i tifosi scatenati a Dimaro

21.15 - Parte la serata con Decibel Bellini che fa scatenare già tutti con i cori sui campioni d'Italia e poi con l'inno di Nino D'Angelo

21.00 - La squadra è in arrivo mentre Decibel è già pronto

20.45 - Già migliaia di tifosi sono pronti nella nuova area dedicata agli eventi in ritiro, molto più grande rispetto alla piazza che ospitava solitamente la squadra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della presentazione a Dimaro del Napoli di Rudi Garcia. Atmosfera straordinaria a Dimaro sin da questa mattina con ogni zona strapiena in vista di questa sera