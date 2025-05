Ultim'ora Rai - De Bruyne, il Napoli c’è! Concorrenza araba ma stima Conte e farà scelta di vita

vedi letture

Ciro Venerato a Rainews24 parla dell'interesse concreto del Napoli per Kevin De Bruyne: "Cautela massima ma la notizia è assolutamente vera. Il Napoli ha avviato contatti con l'entourage di De Bruyne. Il fuoriclasse belga lascerà in scadenza il City e stima da sempre Antonio Conte. Avere in panchina il tecnico salentino è una carta in più da giocarsi per il Napoli che non illude e non si illude. Trattativa difficilissima per costi e ambizioni senza resettare gli arcinoti diritti di immagine.

In Premier League c'è più di un club sul belga (voci sul ricco Newcastle ad esempio) ma il pericolo potrebbe arrivare anche dai club arabi. Ovviamente si tratterebbe poi di una scelta di vita. Proseguire l'avventura in Champions League o optare per un dorato esilio arabo. Unica certezza. Il Napoli si è iscritto all'asta per De Bruyne. Un'ennesima conferma delle ambizioni del sodalizio partenopeo. De Bruyne è un obiettivo difficilissimo ma provarci (per ora) non costa nulla".