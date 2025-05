Capello su Inzaghi: "Non capisco questo agitarsi in campo, una volta ti mandavano fuori"

In studio a Sky Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter: "Il PSG non mi ha convinto in contropiede. Ha qualità a centrocampo, ma non mi ha convinto in questa sfida contro l’Arsenal. Donnarumma ha lasciato male il Milan, non da persona corretta. Ma come giocatore è tanta roba. Mi aspetto una finale molto aperta io tra PSG e Inter. L’Inter non pressa, la qualità del centrocampo del PSG può creare problemi. Il PSG è molto più organizzato del Barcellona, non vedo molti gol io. Nel PSG corrono tutti e si aiutano tutti. Luis Enrique non accetta qualcuno che gli faccia ombra, tutti sono uguali per lui.

Inzaghi corre più lui sulla fascia di Luis Enrique, non capisco tutto questo agitarsi in campo… Ora è concesso, una volta ti mandavano fuori. Ma entra nella testa dei giocatori anche lui".