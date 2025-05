KK - De Bruyne vuole Conte e il Napoli! Due intermediari d'eccezione: le ultime

Il grande sogno di mercato del Napoli è Kevin de Bruyne. La notizia è emersa nella serata di ieri, direttamente da Sky Sport, e ha mandato immediatamente in fibrillazione l'ambiente. Notizia confermata anche da Radio Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio, direttore della trasmissione 'Radio Goal', si esprime così sulla vicenda:

"Il grande sogno, che sembrerebbe qualcosa di enorme e irrealizzabile, è invece un sogno realizzabile. Occorre cautela, perché evidentemente sul calciatore - che non rinnoverà col City e quindi andrà in scadenza - c'è una concorrenza agguerrita. Ma c'è un elemento che potrebbe far sì che la trattativa, che esiste, si concretizzi. De Bruyne vuole Napoli e Conte, ma serve cautela per la concorrenza.

Ci sarebbe una commissione alta da corrispondere all'agente. De Bruyne ne sta discutendo con la moglie, che è innamorata di Napoli, tant'è che per sua scelta i due si sono sposati a Sorrento. Il calciatore vorrebbe vivere quest'esperienza a Napoli con Conte. E Lukaku cerca di convincerlo. Ne parla anche con Mertens suo ex compagno di nazionale".