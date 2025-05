Gazzetta - De Bruyne sembra un messaggio di ADL per Conte: affare molto difficile

"De Bruyne è una stella internazionale, un profilo che permetterebbe al Napoli di alzare rapidamente il livello di qualità della rosa. Un’indiscrezione che è diventata presto tentativo: forte e concreto, ma anche molto difficile da realizzare. Ma Aurelio De Laurentiis ama i fuochi d’artificio e i colpi a effetto". Anche La Gazzetta dello Sport parla del tentativo del Napoli per il belga che a giugno si svincolerà dal Manchester City.

Un colpo pazzesco ma anche molto difficile come sottolineato dal quotidiano oggi in edicola. "Sembra anche un messaggio che la società vuole mandare a Conte, dopo la sua richiesta di nuove “armi” all’altezza in vista del doppio impegno della prossima stagione. De Bruyne non sarebbe una ciliegina, ma una torta intera. Affare difficile, molto difficile. Ma non impossibile. E basta questo a far sognare il popolo azzurro".