PSG-Inter, Del Piero: “Dipende anche dallo scudetto, sarebbe una beffa...”

In studio a Sky Sport, l’ex attaccante Alessandro Del Piero ha parlato della finale di Champions League tra PSG e Inter: "PSG-Inter? Me la aspetto brutta questa finale. I nerazzurri sono esperti e con meno spunti individuali, avranno una concentrazione spasmodica, vediamo come arriveranno col campionato.

Vediamo che tipo di tensione ci sarà se l'Inter non avrà vinto lo scudetto, sarebbe una grandissima beffa. Il PSG vediamo se mantengono leggerezza, questa sera non l’ho vista io”.