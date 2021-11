Salernitana-Napoli 0-1, le pagelle: decide un 'brutto' Zielinski, impatto Elmas-Petagna! Ingenuo KK

Ospina 6 - Di Lorenzo lo anticipa su punizione, ma probabilmente c'era. Per il resto nonostante la spinta non è mai chiamato in causa seriamente e dà fiducia con qualche uscita sulle tante palle inattive dei padroni di casa nel finale.

Di Lorenzo 6 - Chiamato agli straordinari, deve limitare le proiezioni offensive. Buona l'intuizione su punizione, salvando il tentativo di Ribery, anche se forse Ospina c'era sulla traiettoria.

Rrahmani 6 - Uno dei pochi che tiene la calma anche nel momento più difficile, senza rischiare le giocate ed alla fine chiudendo da giocatore più preciso in campo (93%) su 53 tocchi

Koulibaly 5 - Rovina una partita fino a quel momento praticamente impeccabile con una trattenuta, tra l'altro inutile e leggera che non condiziona Simy, ma che gli costa il rosso e costringe i compagni ad un finale soffertissimo.

Mario Rui 6 - E' il terzino che si vede di più in zona offensiva, con un tentativo nel finale e soprattutto il tiro-cross che manda in tilt la difesa e porta Zielinski al gol-vittoria.

Anguissa 6 - Non mancano anche i suoi errori in fase propositiva, ma è fondamentale in non possesso quando la Salernitana imperversa. Convive da grandissimo giocatore con un cartellino giallo, non rinunciando mai all'intervento.

Fabian 6 - Tra i pochi a non perdere la bussola e se il Napoli la porta a casa, nonostante una giornata storta dell'attacco e qualche sbavatura dietro, è grazie alla mediana che tiene botta e prova anche a fare gioco al posto delle solite fonti di gioco. Non manca qualche errore, ma in uno scenario di difficoltà generale

Zielinski 6 - Salva con il gol una prestazione fino a quel momento indubbiamente negativa. Non gli riesce niente, viene quasi sempre oscurato e quando prova a sterzare perde palla e fa ripartire la Salernitana. Si riscatta con l'assist per Petagna nell'azione che poi porta al gol-vittoria (dal 95' Zanoli sv)

Politano 6 - Tra i pochi nel primo tempo a prendere iniziativa, tant'è che si gioca quasi esclusivamente dal suo lato. Viene mandato esternamente, ma non ci sono saltatori ed i suggerimenti al centro non hanno grande fortuna (dall'80' Juan Jesus sv)

Mertens 5,5 - Qualche volta detta la profondità, ma viene ignorato, per il resto lega poco il gioco ed anche in contropiede gli manca l'ultimo passaggio. Non una grande prova al ritorno da titolare dopo praticamente sei mesi (dal 60' Petagna 7 - Entra e cambia il peso nell'area della Salernitana: alla prima palla colpisce la traversa nell'azione che poi porta al gol. Da solo contro tutti tiene palla nel finale facendo respirare i compagni e facendo scorrere il cronometro)

Lozano 5,5 - Qualche spunto sulla sinistra, ma senza continuità e portando a casa poco o nulla, anche se in quella fase senza Petagna il Napoli riempie poco l'area per poter approfittare dei palloni alti (dal 60' Elmas 7 - Grande impatto sul match, puntando subito la verticale su Petagna al primo pallone toccato, poi cercando Zielinski nell'azione prolungata che porta al gol. Nel finale sofferto è tra i più lucidi)