Hojlund-Napoli, Romano: "Non c'è ancora l'Here we go, ecco cosa manca"

Fabrizio Romano su Youtube parla di Hojlund e dell'affare in dirittura tra i due club, anche se manca ancora l'accordo definitivo per il classico Here we go, l'abitudine del giornalista su X quando gli affari sono conclusi: "Il Napoli in questo venerdì lavora per chiudere l'operazione Hojlund. Affare fatto, prestito con diritto che diventa obbligo. Si stanno risolvendo le ultime pendenze del giocatore in uscita contrattuale dallo United. Gli agenti sono già pronti per questo viaggio a Napoli. Dunque anche Hojlund dopo Elmas. Il club vuole metterlo quanto prima a disposizione di Conte. Manca solo questo aspetto per l'Here We Go".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.