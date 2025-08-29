Hojlund-Napoli, ci siamo! Cds: attesa per l'arrivo in Italia, la formula e le cifre definitive

Ecco Rasmus Hojlund. Conte sta per abbracciare il suo nuovo centravanti, che è già pronto per volare in Italia oggi stesso e sostenere le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma prima della firma sul contratto. Serviva l’accordo definitivo tra i due club, la giornata di ieri è stata fondamentale e oggi sarà bollente alle porte del weekend e con il mercato che chiuderà le porte lunedì. Bisogna incastrare gli ultimi tasselli i tasselli (ripetiamo, la notte trascorsa avrà aiutato), ma il Napoli sta pianificando da giorni il colpo in attacco. Intanto il Napoli ha chiuso per Elmas che arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto: anche lui già oggi sarà in Italia.

Queste le condizioni dell’intesa Napoli-United ai dettagli sin da ieri sera: prestito oneroso, 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 40 che diventa obbligo in caso di qualificazione del Napoli in Champions League e possibile dieci per cento sulla futura rivendita da inserire nell’intesa definitiva. Anche di questo si è discusso ieri in un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Lo riporta il Corriere dello Sport.