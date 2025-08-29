Elmas, oggi l'arrivo in Italia: le cifre col Lipsia e la gioia della famiglia

La priorità del Napoli oltre alla punta era anche l’arrivo di Eljif Elmas che da settimane, da quando aveva saputo dell’interesse del Napoli, aveva messo in stand-by ogni altra proposta. Il suo sogno sta per realizzarsi. Affare fatto, via libera ieri per il viaggio del giocatore che oggi tornerà in Italia e presto sarà a Napoli: 2 milioni di prestito al Lipsia, 17 di diritto di riscatto a giugno. Elmas aspettava cenni dal suo agente per tornare in Italia per le visite mediche. Ha già da giorni allertato tutta la famiglia per tornare a Napoli, a casa. Trasloco pronto.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.